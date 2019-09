Vaatteet kannattaa katsastaa metsäretken jälkeen — Havaintojen perusteella hirvikärpäsillä menossa hyvä vuosi

Hirvikärpäsiä on liikkeellä reippaasti ainakin paikoitellen, toteaa ympäristöasiantuntija Reima Leinonen Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Havaintojen perusteella hirvikärpäsillä on hyvä vuosi menossa. Minkäänlaisia laskentamenetelmiä ei ole Leinosen mukaan käytössä. Leinonen huomauttaa, että kaikkien hyönteisten kohdalla on syytä ottaa huomioon luontaiset kannanvaihtelut.

— Viime talvi ei ollut mikään raju pakkastalvi ja luntakin oli reilusti, joten olosuhteet hirvikärpästen talvehtimiselle olivat hyvät.

Hirvikärpästen ensimmäiset poikaset ovat jo kuoriutuneet tai kuoriutumassa. Vaikka hirvikärpäsen isäntä on useimmiten hirvi, kiusaavat hirvikärpäset myös ihmisiä.

— Paras keino suojautua hirvikärpäsiltä on pysyä sisällä, hyönteistutkijaksi tituleerattu Leinonen toteaa.

Jos metsään haluaa mennä, Leinonen kehottaa sonnustautumaan vaaleisiin vaatteisiin. Niillä näyttäisi hänen mukaansa olla vaikutusta asiaan, tummat vaatteet ovat hirvikärpäsille houkuttelevampia.

— Jos oikein haluaa suojautua, niin hyönteishattu päähän.

Metsäretken jälkeen vaatteet kannattaa katsastaa tarkalla silmällä, erityisesti saumat ja poimut. Vaikka vaatteet heittäisi saman tien pyykkikoneeseen, ei se välttämättä auta.

— Moni on myös sanonut, että vaikka on käynyt saunassa, niin silti tuuheasta parrasta tai hiuksista saattaa löytyä hirvikärpänen. Ne ovat kovia veijareita selviämään.

Leinonen tyrmää uskomuksen siitä, että hirvikärpäset munisivat ihmisiin.

— Hirvikärpänen ei muni edes hirveen, vaikka niinkin luullaan.

Hirvikärpäsen elinkierron mukaan näihin aikoihin lentävät aikuiset hirvikärpäset ovat kuoriutuneet edellisen talven ja kevään aikana syntyneistä koteloista. Aikuiset hirvikärpäset parittelevat, jonka jälkeen naaraat hakeutuvat hirviin ja imevät niistä verta.

Naaraan sisällä kehittyy yksi poikanen kerrallaan, kunnes poikanen on koteloitumisvaiheessa. Kesän ja alkusyksyn aikana hirvikärpänen ehtii tehdä muutaman poikasen.

Hirvikärpänen kohtaa vihollisensa koteloitumisvaiheessa. Päästäiset ja tiaiset syövät hirvikärpäsen koteloita.

Erään uskomuksen mukaan hirvikärpäset kiusaavat ihmisistä vain toisia.

— Sitä en tiedä, mistä se johtuu, että esimerkiksi minua ei hirvikärpänen ole koskaan pistänyt. Voihan se olla, että ne tykkäävät tuikata vain toisia, Leinonen toteaa.

Näin suojaudut hirvikärpäsiltä

1. Paras tapa suojautua hirvikärpäsiltä on hyttysverkkotakki, jossa on huppu, vetoketju ja verkko kasvojen suojana. Siten hirvikärpäset eivät pääse läpi ihmisen iholle asti. Hyttysverkkotakin huono puoli on se, että se on etenkin kesällä hyvin lämmin. Myös hanskoja voi käyttää hirvikärpäsiltä suojautumiseen. Paksu takki, hanskat ja kasvot peittävä harso voivat tosin hankaloittaa liikkumista ja metsässä toimimista.

2. Mikäli ei omista hyttysverkkotakkia, ovat pitkät vaatteet ja päähine hyvä asu hirvikärpäsiltä suojautumiseen. Vaatteiden on hyvä olla vaaleat, sillä hirvikärpäset eivät tartu niihin samoin kuten tummempiin vaatteisiin.

3. Sateella ja kovalla tuulella hirvikärpäset eivät lähde liikkeelle. Sateinen ja tuulinen sää voi siis auttaa hirvikärpäsiltä suojautumiseen.

4. Tavallisista hyönteiskarkotteista ei ole apua hirvikärpästen kohdalla.

5. Omalla käyttäytymisellä tai toiminnalla, kuten huitomisella tai hätistelyllä ei varsinaisesti voi vaikuttaa ympärillä pyöriviin hirvikärpäsiin, sillä ne valitsevat kohteensa lämmön perusteella.

Lähde: Etelä-Saimaan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Kari Taurama