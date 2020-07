Jo useammalta vuodelta tuttu Mikkelin kulttuuripalveluiden kesätyöntekijöiden muodostama esiintyjäryhmä ilahduttaa kaupunkilaisia myös tänä kesänä.

Musisoiva duo Kerttu ja Marie kiertää ympäri Mikkeliä heinäkuun loppuun saakka. Koronatilanteen vuoksi esiintyjäryhmä toimii tänä vuonna pienempänä kuin aiemmin.

– Esiintyjäryhmässä on aiempina vuosina ollut 4–6 esiintyjää. Aiemmin esiintyjäryhmä on aloittanut jo kesäkuussa. Koska koronatilanne alkukeväästä ja -kesästä oli vielä epävarma, rekrytoinnit tehtiin vasta heinäkuulle, mikä vaikutti ryhmän kokoon, Mikkelin kaupungin kulttuurituottaja Tiina-Riikka Turunen kertoo.

Ja mikäs olisikaan sen parempaa, kuin hyvän musisoinnin ja kesäpäivän yhdistelmä. — Tiina-Riikka Turunen

Esiintymisiä pääsee seuraamaan muun muassa Kenkäveroon, Terttiin, torille ja Ristiinan markkinoille.

Kaikille avoimien esiintymisten lisäksi duo kiertää myös Mikkelin päiväkodeissa esiintymässä lapsille. Esityksissä kuullaan pianoa, huilua ja laulua. Ohjelmisto koostuu tunnetuista ikivihreistä, tämän päivän hiteistä ja lastenlauluista.

– Esiintyjäryhmää kannattaa tulla kuuntelemaan, koska kyseessä on erittäin lahjakas ja pelkällä olemuksellaan ihastuttava paikallinen nuori duo. He ovat päässeet jo muutaman kerran esiintymään muun muuassa torikahviloissa, ja palaute on ollut hyvää. Esiintyjäryhmä elävöittää eri paikkoja ympäri Mikkeliä ja samalla ilahduttaa. Ja mikäs olisikaan sen parempaa kuin hyvän musisoinnin ja kesäpäivän yhdistelmä.

Päivittyvät esiintymistiedot löytyvät Mikkelin kulttuuripalveluiden sosiaalisen median kanavista.