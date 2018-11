Musta perjantai eli suuri ostospäivä näkyy myös Mikkelin keskustassa — Mutta mistä black friday on oikein saanut nimensä?

Yhdysvalloissa vietettävää kiitospäivää seuraava ostospäivä on matkannut rapakon yli Suomeen ja Mikkeliin.

Maailmalla, Suomessa ja myös Mikkelissä vietetään perjantaina mustaa perjantaita eli black fridayta.

Mutta mistä ihmeestä moinen nimitys, black friday, oikein on peräisin?

No, Yhdysvalloistapa tietenkin. Musta perjantai on siellä ollut jo vuosikymmeniä joulumyynnin käynnistävä superpäivä. Kiitospäivää seuraava päivä, joka on saanut nimensä joidenkin tarinoiden mukaan Philadelphiassa 1960—luvulla, kun ihmiset lähtivät kiitospäivän jälkeen massoittain ostoksille ja tapahtui paljon onnettomuuksia.

Positiivisemman version mukaan black friday on se myyntipäivä, jona kauppiaitten kirjanpidon viivan alle jäävä luku muuttuu punaisesta mustaksi, tappiosta voitolliseksi.

Niin tai näin, mustaan perjantaihin liittyvät kaikkialla erikoisalennukset, normaalia pidemmät aukioloajat ja asiakkaiden hyvä shoppailufiilis.

Mikkelin keskustaan black friday -tapahtumaa kehitetään kivijalkakauppiaitten innoittamana, kertoo Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Tiina Maczulskij.

— Meillä on oma Facebook-ryhmä ja siellä esitettiin toive black fridayn toteuttamisesta myös kaupunkikeskustassa. Marketeissahan teemapäivä on näkynyt jo aiempina vuosina.

Maczulskij sanoo olevansa erityisen iloinen siitä, miten Mikkelin kivijalkakauppiaitten keskuudessa on herännyt muutakin uutta vipinää, ja sanoo, että positiivista nostetta hyödynnetään muissakin tapahtumissa.

Black fridayn tapahtumista on lisää tietoa sosiaalisessa mediassa — Facebookissa — Maczulskij vinkkaa.

Samaan aikaan black fridayn kanssa vietetään myös älä osta mitään -teemapäivää, jonka ideana on pohtia kulutuspäätöksiä.

Black friday Mikkelin kivijalkaliikkeissä 23.11. kello 9—21.

Uutista täydennetty maininnalla älä osta mitään -päivästä kello 8.51.