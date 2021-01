Tuuli tiputtaa nyt puista lunta ja aiheuttaa sähkökatkoja Mikkelin ja Pieksämäen seuduilla

Mikkelissä on ollut yli 1700 sähkökatkoa tiistai-iltapäivään mennessä. Lumiset puut ja niiden oksat katkeilevat sähkölinjoille navakan tuulen takia.

Navakka tuuli on aiheuttanut sähkökatkoja Mikkelin ja Pieksämäen seuduilla tiistaina.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Etelä-Savossa tuuli on ollut navakkaa, noin 11 metriä sekunnissa. Navakka tuuli ei yksinään normaalisti aiheuta sähkökatkoja, mutta puissa olevan lumen paino yhdessä navakan tuulen kanssa on aiheuttanut puiden ja oksien kaatumista sähkölinjoille. Se taas on johtanut sähkökatkoihin.

Energiateollisuuden häiriökartan mukaan eniten sähkökatkoja on ollut viimeisen vuorokauden aikana Mikkelissä, jossa iltapäivällä kello 13 mennessä sähkökatkoja oli ollut yli 1 700 asiakkaalla. Suurin osa sähkökatkoista oli tiistaina aamulla.

Hirvensalmella sähkökatkoja on ollut yli 1 400 asiakkaalla, Juvalla ja Mäntyharjussa puolestaan yli 700 asiakkaalla. Pieksämäellä sekä Pertunmaalla sähkökatkoja on esiintynyt noin 400 asiakkaalla tiistai-iltapäivään mennessä.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että navakka tuuli jatkuu Etelä-Savossa koko tiistain ja heikkenee keskiviikkona, jolloin myös pakkanen kiristyy. Myös sähkökatkojen voidaan odottaa helpottuvan, sillä samalla kun tuuli tiputtaa puista lunta, puiden kuorma kevenee, eivätkä ne katkea enää yhtä helposti.