Kesän hiljalleen alkaessa saapuvat Jättikirppikset Mikkelin torille. Ensimmäinen Jättikirppis pidetään sunnuntaina 26. toukokuuta.

Tapahtuman tuottajaksi muutaman vuoden tauolta palaavan mikkeliläisen Event Production Finlandin Mikko Romo kertoo Jättikirppisten noudattavan perinteistä kirppiskaavaa.

Viime kesän Jättikirppiksistä tuttuja vaihtuvia teemoja ei tänä kesänä nähdä.

— Keskitymme ydinkirppikseen ja jätämme oheisohjelman hieman vähemmälle, Romo luonnehtii.

— Se ei tietenkään tarkoita sitä, että tyrmäisimme erilaiset teeman ja kaiken oheissisällön. Jos tulee sopiva, hauska mahdollisuus tapahtumayhteistyöhön, niin ilman muuta.

Luontevalla tapahtumayhteistyöllä Romo viittaa kesäkauden viimeiseen Jättikirppikseen, joka järjestetään tietoisesti samaan aikaan kuin niinikään torilla pidettävät Sadonkorjuumarkkinat.

Osa tekee bisnestä, osalle kyse on elämäntavasta

Romo haluaa Jättikirppiksen olevan ”mukava hyvän mielen tapahtuma keskellä komeaa kylää”.

— Ihmisten kohtaaminen on koko homman suola, hän sanoo.

— Kirppiskauppiaista osa tekee bisnestä, osalle kyse on elämäntavasta ja harrastuksesta. Meilläkin käy paljon sellaisia myyjiä, joille Mikkeli on vain yksi pysäkki monen muun joukossa. He kiertävät kirppikseltä toiselle ympäri maata.

Romolle itselleen paluu Jättikirppisten pariin on mieluisa asia.

— Joitakin asiakkaita muutaman vuoden takaa jo soittelikin, että on mukava nähdä taas.

Sunnuntain avauskirppikseen Romo kertoo saaneensa lupaavasti paikkavarauksia.

Viime vuonna Jättikirppikset itse tuottanut Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ei ole hylännyt tapahtumaa, vaikka järjestelyvastuu EPF:lle siirtyikin. Osapuolet tekevät tiivistä yhteistyötä kirppisten järjestelyissä.

Toinen tärkeä kumppani tapahtumatuottajalle on Mikkelin torikauppiasyhdistys.

Jättikirppikset Mikkelin torilla

Sunnuntaina 26.5.

Sunnuntaina 16.6.

Sunnuntaina 30.6.

Sunnuntaina 7.7.

Sunnuntaina 14.7.

Sunnuntaina 18.8.

Lauantaina 7.9.

Kaikki tapahtumat alkavat kello 9 ja päättyvät kello 13.