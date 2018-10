Korkea aika valmistautua kevään yhteishakuun — Etelä-Savon ammattiopiston Esedu on the Road - markkinointikiertue rantautui Kangasniemelle

Kankaisten yläkoulun yhdeksäsluokkalainen Saku Puustinen on päättänyt, että hänestä tulee isona joko metsäkoneen kuljettaja tai armeijan kapiainen.

— Siskon miehellä on oma firma ja metsäkone. Minusta on hienoa seurata, kun isot puut kaatuvat ihan tuosta noin vaan. Rakastan kaikkia isoja laitteita, joten metsäala tuntuu hyvältä vaihtoehdolta.

Alan valintaansa Puustinen perustelee myös alan hyvällä työllisyystilanteella.

— Metsäkoneen kuljettajilla näyttää ainakin tällä hetkellä olevan hyvin töitä tarjolla, ja olen myös kuullut, että palkka on hyvä.

Toisena vaihtoehtona Puustinen pitää puolustusvoimia.

— Aion suorittaa asepalveluksen ja saattaa olla, että pyrin sinne töihin intin jälkeen.

Ysiluokkalaisilla Aada Linneralle, Aino Kuituselle ja Alma Reinikaiselle on myös selkiytynyt, mitä he yläkoulun jälkeen aikovat tehdä.

Kuitunen ja Reinikainen jatkavat opintojaan Kangasniemen lukiossa.

— Lähilukio tuntuu hyvältä vaihtoehdolta, toteaa Kuitunen.

— Harkitsin ensin amista, mutta minulla on niin hyvä keskiarvo, että lukio tuntuu järkevältä vaihtoehdolta, toteaa Reinikainen.

Kuitunen ja Reinikainen arvostavat sitä, että he lukion ajan voivat asua kotona.

— Tässä vaiheessa kotona asuminen tuntuu turvalliselta ja vaivattomalta vaihtoehdolta.

Linnera ei kotoa vanhempien helmoista pois muuttamista pelkää.

— Ihan varmasti pärjään, vaikka muuttaisin esimerkiksi Jyväskylään.

Opon tunteja jo seitsemäsluokkalaisilla

Kankaisten koulun yhdeksännen luokan oppilas Saku Puustinen tutustui ajosimulaattoriin Edesun logistiikkaopiskelijan Eetu Pylkkäsen ohjauksessa.

Kangasniemellä on uutta se, että opinnonohjaus aloitetaan nyt jo seitsemännellä luokalla.

— Seitsemännellä luokalla painopiste on oppimisen ohjauksessa. Siirtyminen alakoulusta yläkouluun on iso askel. Opon tunneilla pyritään antamaan eväitä yläkouluelämään ja ohjaamaan oppimista, kertoo erityisopettaja Riitta Tiihonen.



Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset pääsevät tutustumaan työelämään työssäoppimisjaksollaan ja ysiluokkalaiset käyvät tutustumassa eri oppilaitoksiin. Kaikilla ysiluokkalaisilla on syksyn kuluessa opinnonohjaajan haastattelu, jossa käydään asioita lävitse jatko-opintomahdollisuudet ja vaihtoehdot.

Tiihonen korostaa, että myös kotona on tärkeää keskustella eri vaihtoehdosta. Kangasniemellä vuodesta riippuen vajaa puolet yläkoulun päättävistä jatkaa opintojaan omassa lukiossa.

— Esimerkiksi kaksoistutkinto on hyvä vaihtoehto, mutta se vaatii opiskelijalta paljon itsenäisyyttä ja vastuunottokykyä omista opinnoistaan.

Myös oppilaitokset tekevät kouluvierailuja. Maanantaina Etelä-Savon ammattiopiston Esedu on the Road - markkinointikiertue rantautui Kangasniemelle.

— Infotunneilla kerromme käytännönläheisesti millaista opiskelu ammattiopistossa on. Monelle tulee yllätyksenä amiksen monipuolisuus, kuten ulkomaanvaihdot, kahden tutkinnon opinnot, urheiluakatemia, Taitaja-kilpailutoiminta ja Nuori Yrittäjyys -toiminta. Kiertueen tarkoituksena antaa eväitä nuorten päätöksenteon tueksi ensi kevään yhteishakuun, kertoo markkinointisuunnittelija Marika Auvinen.