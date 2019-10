Lompakolla: tv-pappi Kari Kanala sanoo olevansa hyvä rahankäyttäjä, sillä kaikki menee — Juttusarjassa tunnetut henkilöt kertovat suhteestaan rahaan

Television Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tutulle papille Kari Kanalalle rahalla on ennen kaikkea väline- ja vaihtoarvoa. Hän ei ole kova tuhlaamaan, mutta ei myöskään säästämään. Kyläkauppiaan poikana varttunut Kanala ei toimi pappina palkan takia, mutta ”totta kai on mukavaa, että tästä työstä maksetaan”.

Millainen rahankäyttäjä olet?

— Varmaan aika hyvä, sillä saan sen niin hyvin menemään. En omista kuin rättikattovolkkarini. Opiskeluaikoina minulla oli alaluokan tulot ja yläluokan rahankäyttö — nimimerkillä Visa-kierteessä jo vuodesta 1990.

— Nyt, kun minulla on pieni poika, olen alkanut säästää hänen tililleen muutaman kympin kuukaudessa. En ajattele, että itse tarvitsisin säästöjä, mutta jälkipolville haluaisin jättää jotakin.

Oletko joskus katunut rahankäyttöäsi? Kerro esimerkki.

— Arkisissa kauppa-asioissa voisi suunnitella vähän tarkemmin, mitä ostan. Omistan myös turhan paljon kirjoja, levyjä ja leffoja.

— Jos olisin ryhtynyt säästämään jo opiskeluaikoina, olisin ehkä voinut ostaa joskus asunnon. Myös laatuun olisi voinut satsata. Minulla on myös aina ollut halpoja autoja, joiden käyttö on tullut kalliiksi.

Mihin panostat, mistä nipistät?

— Jääkaapista löytyy aina useita erilaisia juustoja. Harrastan myös vakioveikkausta kavereiden kanssa. Ajattelen, että siihen sijoitettu raha menee hyvään tarkoitukseen.

— Nuukuus ei oikein sovi luonteelleni. Tarjoan mielelläni muille. Vieraanvaraisuus on kristillinen hyve, jota pyrin toteuttamaan. Jos jotain reissua varten pitää säästää, saatan nipistää jostakin.

Mikä on paras hankintasi?

— Se on vuosimallia 2005 oleva Volkkarini, jonka sain ostettua edullisesti ulkomaantyöntekijänä Englannissa ollessani. Siitä saa katon auki, ja se on suuri ilo. Sillä ajellessa on kuin lomalla, vaikka olisi menossa töihin.

Mitä muuta kuin tavaraa tai palveluja rahalla saa?

— Rahalla on vain väline- tai vaihtoarvoa minulle. Jeesuskin puhui siitä, ettei voi palvella kuin joko Jumalaa tai mammonaa. Olen yrittänyt valita puoleni.

— Iloitsen siitä, että kirkon rahoista noin puolet menee kasvatukseen ja diakoniaan. Se on linjassa oman arvomaailmani kanssa.