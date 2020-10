Pertunmaa kipuilee vuokratalojensa kanssa – Kunta aikoo laittaa Kirkkotien rivitalon myyntiin

Pertunmaan kunnanhallitus haluaa laittaa osoitteessa Kirkkotie 5 sijaitsevan rivitalon myyntiin. Rivitalo myytäisiin purkukuntoisena. Rivitalon myyntiin asettamiselle tarvitaan vielä kunnanvaltuuston hyväksyntä.

Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen.

Päätöksen takana on jo vuonna 2019 tehty kuntoarvio kunnan omistamista vuokrataloista. Silloin rivitaloa esitettiin laitettavaksi mahdollisimman pian myyntiin purkukuntoisena.

Mikäli kunta ei saa sitä tyydyttävää ostotarjousta Kirkkotien kohteesta, rivitalo puretaan.

Kunta on kipuillut vuokratalojensa kanssa jo pitkään, sillä suuri osa niistä kaipaa kipeästi peruskorjausta. Kunnan omistamista kiinteistöistä Voivuori on paraikaa remontissa. Myllyahon ja Myllyrinteen vuokrataloihin on suunniteltu peruskorjausta vuosille 2021 ja 2022.

Kaikkien vuokratalojen korjaamiseen ei kuitenkaan ole rahaa. Teknisten- ja ympäristöpalveluiden lautakunta esitti kuntoarvion jälkeen myös Pitkälän, Iltalan ja Laviankulman vuokratalojen myymistä.

Niiden myynti ei ole ainakaan toistaiseksi edennyt kunnanhallituksen käsittelyyn.