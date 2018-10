Mikkelin Pesula ujuttautuu hotellien lakanoihin — Suur-Savolta sopimus tekstiilihuollosta

Mikkelin Pesula pesee vuodenvaihteesta alkaen Osuuskauppa Suur-Savon hotellien lakanat ja tyynyliinat. Osapuolet kertovat tehneensä kolmevuotisen 750 000 euron arvoisen sopimuksen tekstiilien huoltamisesta.

Suur-Savon matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Kai Nurmi sanoo osuuskaupan etsineen hotellihuoneiden tekstiilien pesijäksi paikallista toimijaa. Mikkelin Vaakunan, Savonlinnan Seurahuoneen ja Kesähotelli Tottin pyykkejä pestään vielä toistaiseksi Jyväskylässä.

Mikkelin Pesulan toimitusjohtaja Kari Rämö toteaa sopimuksen olevan arvokas paitsi taloudellisesti myös asiakaskunnan laajentamisen kannalta.

Pesula on tähän asti keskittynyt lähinnä sairaaloiden ja hoiva-alan tekstiileihin, joita se pesee sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Rämö sanoo, että kasvustrategiaan on kirjattu hotellipuoli.

Pesulalle valmistuu laajennus

Pitkäjärvellä toimivaan pesulaan tehdään paraikaa laajennusta. Rämön mukaan sopimus tulee sopivaan aikaan meneillään olevan laajennusinvestoinnin kannalta. Nykyisissä tiloissa alkaa olla ahdasta, mutta lisärakentamisella helpottaa.

— Henkilöstön määrä on nyt 75. Se saattaa kesäsesonkina kasvaa hotellien käyttövolyymien mukaan, ennakoi Rämö.

Mikkelin Pesula Oy:llä on asiakkaita viidessä maakunnassa. Pääkaupunkiseudulla yrityksellä on rekkaterminaali kuljetuksia varten. Yhtiö on sote-kuntayhtymä Essoten ja kaupungin omistama.

— Kilpailu on kovaa, mutta olemme pärjänneet ketteryydellä ja hyvän henkilökunnan ansiosta.

Yhä harvempi toimija omistaa itse vuodevaatteet

Tuore sopimus on pesula-alalle tyypillinen. Mikkelin Pesula omistaa tekstiilit, ja hotelli vuokraa niitä. Rämö kertoo pesulan omistavan asiakaskuntansa tekstiilit 85-prosenttisesti, vaikka asiakas ne yleensä valitsee.

Jaakko Avikainen Mikkelin Pesula on erikoistunut sairaalatekstiileihin, mutta kasvua haetaan hotellialalta.

Pesulayritys hoitaa kuljetukset hotelleille, ja kerroshoitajat petaavat sängyt ja laittavat pyyhkeet paikoilleen.

Sopimus näkyy hotelleissa uusina tekstiileinä ja muun muassa tavallisesta poikkeavina värillisinä kylpyhuonefroteina. Liinavaatteisiin tulee mikrosirut, jotta osapuolet voivat seurata riittävyyttä ja liikkuvuutta.

Osuuskauppa Suur-Savon hotelleissa on yhteensä 372 huonetta. Hotellinjohtaja Kari Hänninen nimeää sopimuksen osaksi vastuullisuustyötä. Siihen kuuluu myös muun muassa muovipilleistä ja huoneiden roskisten muovipusseista luopuminen.