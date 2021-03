Jos Pieksämäellä torstaina bongaa yksinäisen narsissipaketin, löytäjä saa sen pitää. Kyseessä on Kauppapuutarhaliiton tempaus.

Pieksämäellä Partaharjun puutarhalla kevään kukkasesonki on kiivaimmillaan.

– Koronasta huolimatta tai sen ansiosta kukat ovat käyneet hyvin kaupaksi, toteaa Partaharjun puutarhan toimitusjohtaja Hanna Suhonen.

Partaharjun puutarhan toiminta koki pahan takaiskun marraskuussa, kun korona levisi laajasti työntekijöiden keskuudessa.

– On vaikea sanoa, mitä korona rahallisesti vaikutti, mutta monenlaista haittaa se kyllä aiheutti, ja jälkiä siivotaan vieläkin, toteaa Suhonen.

Kiivaimpaan sesonkiaikaan puutarha työllistää noin 200 työntekijää, joista valtaosa tulee Puolasta ja Ukrainasta.

Puutarhan kiivain kukkien sesonkiaika päättyy normaalisti pääsiäiseen, jonka jälkeen puutarhalla keskitytään uuden puusukupolven kylvöihin.

– Koska pääsiäinen on tänä vuonna aikaisessa, oli tarkoituksemme jatkaa kukkapuolella kautta vielä pääsiäisen jälkeen. Kukat ovat tehneet hyvin kauppansa. Katsotaan nyt mitä on sitten pääsiäisen jälkeen vielä on jäljellä, pohtii Suhonen.

Kauppapuutarhaliitto Yksinäisiä narsisseja voi bongata torstaina Etelä-Savossa ainakin Pieksämäellä.

Narsisseja jaossa torstaina

Torstaina 18. maaliskuuta Pieksämäellä kulkiessaan kannattaa pitää silmät auki. Odottamattomista paikoista saattaa bongata kauniisti paketoidun narsissiruukun.

Löytäjä saa kukkasen ihan luvan perästä napata matkaansa.

Kysymyksessä on Kauppapuutarhaliiton Yksinäinen narsissi -tempaus.

Yksinäisiä narsisseja on jakamassa 72 eri toimijaa lähes yli 50 eri paikkakunnalla eri puolella Suomea. Tempauksen tarkoituksena on ilahduttaa ihmisiä.

Mukana on viljelijöitä, puutarhoja sekä kukkakauppoja.

Etelä-Savosta ainoana ovat mukana Partaharjun puutarha ja yksi paikallinen kukkakauppa Pieksämäeltä.

Partaharjun Puutarhan kasvihuoneissa Pieksämäellä kasvatetaan vuosittain Suhosen mukaan noin puolet kaikista Suomessa myynnissä olevista tetenarsisseista.