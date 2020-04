Nyt kannattaa laittaa rahaa sukanvarteen – "Jokaisen kannattaa pitää ensisijaisesti huolta omasta taloudestaan", ekonomisti neuvoo

En pääse lounaalle enkä voi mennä elokuviin, ja lomasuunnitelmia on turha tehdä. Rahaa ei mene huvituksiin.

Koronarajoitukset näkyvät yksityistaloudessa säästöinä. Moni ei edes miellä säästävänsä, vaikka rahaa jää tilille satanen tai pari enemmän kuin normaalisti.

– Kyse on pakkosäästämisestä, joka johtuu rajoitteista. Rahaa säästyy väkisin, vaikka säästäminen ei vaadi ponnistelua eikä ole aktiivista, toteaa Lähi-Tapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro.

Säästäminen koronakriisin aikaan on järkevää, koska taloudellisen tilanteen elpyminen ja palautuminen entiselleen sisältää monia epävarmuustekijöitä.

– Jokaisen kannattaa pitää ensisijaisesti huolta omasta taloudestaan. Vaikka työt jatkuvat, mutta jos pahan päivän puskurit eivät ole isot, niin nyt kannattaa säästää. Ei ole yksittäisen ihmisen vastuulla pelastaa tätä tilannetta. Valtio elvyttää ja veronmaksajat ovat sitä kautta mukana, Nummiaro sanoo.

Moni on virittänyt taloutensa säästöliekille

Taloudellinen epävarmuus on luonnollinen syy lisätä säästämistä. Suomalaiset ovat säästäneet myös aiempien kriisien aikana, näin myös nyt.

– Menoista leikkaaminen on tyypillistä kriisin aikana. Kun tulot ylittävät menot, suomalainen säästää, Hannu Nummiaro toteaa.

Lähi-Tapiolan tekemän kyselyn mukaan kriisi innostaa säästämään laajasti.

– Kaikki alkavat säästää, etenkin suurituloiset. Mitä enemmän tuloja, sitä vähemmän ihmisillä on huolta, mutta silti säästetään. Vastausten mukaan kaikkein suurituloisimmat säästävät eniten, vaikka heillä olisi parhaat edellytykset lisätä kulutusta. Näyttää siltä, että aika moni on virittänyt nyt taloutensa tiukalle säästöliekille.

Nummiaro perustaa vastauksensa maalis–huhtikuun vaihteessa toteutettuun katsaukseen, jossa kysyttiin muun muassa: ”Onko koronavirus vaikuttanut kulutuskäyttäytymiseesi?”

– Tuohon aikaan jo yli 40 prosenttia oli ruvennut säästämään, ja puolella heistä ei edes ollut tulonmenetyksiä. Vastaus viittaa siihen, että säästäjien ja säästöjen määrä tulee lisääntymään.

Kolme ryhmää koronakriisin aikana

Koronakriisissä kotitaloudet voi jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: tulovirran ehtymisen kokeneet, työttömyysuhan alla elävät sekä ne, jotka eivät koe uhkaa ollenkaan.

– Jokainen ryhmä toimii kriisissä omalla tavallaan, Nummiaro sanoo.

Irtisanotut ja lomautetut pyrkivät varapuskureitaan käyttämällä selviämään arjestaan.

Ei ole yksittäisen ihmisen vastuulla pelastaa tätä tilannetta. Valtio elvyttää ja veronmaksajat ovat sitä kautta mukana. — Hannu Nurmiaro

– Heille säästäminen muuttuu hankalaksi. Arjesta yritetään selvitä budjetoimalla menoja yhä tarkemmin.

Suomessa on tällä hetkellä reippaasti yli 400 000 ihmistä yhteistoimintaneuvottelujen piirissä. Osa on jo poissa töistä, osa heistä elää työttömyysuhan alla, jolloin edessä voi olla lomautus tai jopa irtisanominen.

– Vaikka tulovirta on pysynyt ennallaan, uhka työttömyydestä muuttaa ihmisten käyttäytymistä säästäväisemmäksi. Työttömyyden uhka saa tinkimään jokapäiväisistä menoista ja säästämään varapuskuria.

Kolmas ryhmä ovat he, joilla uhkaa työttömyydestä tai muusta tulovirtojen ehtymisestä ei ole.

– He toimivat esimerkiksi terveydenhuoltoalalla tai ammateissa, joihin kriisillä on vähäistä vaikutusta. Tai sitten varapuskuria ja varallisuutta on jo muutenkin tarpeeksi, toteaa Nummiaro.

Mikäli puskuria riittää eikä työpaikka tai oma asema ole vaakalaudalla, nyt voi olla myös hyvä aika sijoittaa, vaikka osakkeiden arvo onkin jo noussut koronakriisin alkuvaiheen notkosta.

Henkilökohtainen taloudellinen puskuri on suositeltavaa

Ekonomisti Hannu Nummiaro huomauttaa, että kriisi pitkittyessään leviää koskemaan myös vientiä.

– Mahdollisen taantuman tullessa vaikutukset leviävät useimmille aloille. Kotimaista kysyntää pyritään arvioimaan toimialakohtaisesti rajoitusten keston perusteella.

Valtionvarainministeriön esittämän ennusteen mukaan vienti vähenee ulkoisen kysynnän vähentymisen vuoksi, mikäli koronarajoitukset jatkuvat yhteensä kolme kuukautta.

Ministeriön ennusteen mukaan Suomen työttömyysaste nousee kahdeksaan prosenttiin, mikä tarkoittaa työttömien määrän kasvavan 35 000 henkilöllä tänä vuonna.

Lisäksi ministeriö julkaisi skenaarion, jossa rajoitusten kesto olisi kuusi kuukautta.

– Maailmankaupan ja meidän viennin kehitys tulee rajoitusten poiston lisäksi vaikuttamaan talouden toipumisvauhtiin. Luultavasti koemme ensin V-muotoisen pohjan, jonka jälkeen tulee sitten rauhallisempaa palautumista.

Normaalisti suositellaan, että jokaisella olisi 2–3 kuukauden palkan verran puskuria säästössä tilillä.

– Jos omat puskurit eivät ole kunnossa, niin kannattaa säästää ja yrittää kerryttää ne. Jos puskuria on valmiiksi riittävästi, niin sitten kannattaa elää normaalisti ja pyörittää talouden pyöriä, Hannu Nurmiaro sanoo.

Uudet tottumukset ja toimintatavat voivat muuttaa ihmisten ja yritysten toimintatapoja.

– Etätyön tekeminen voi lisääntyä, koska se nyt osataan. On myös mahdollista, että yritykset alkavat ”säästämään” ja pitävät huolta, että raaka-aineita tai komponentteja riittää varastossa pidemmäksi aikaa kuin muutamaksi viikoksi.