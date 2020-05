Sähköyhtiö ei palkitse kanta-asiakastaan uskollisuudesta, päinvastoin – Lumme Energian liiketoimintajohtaja Mika Ahola neuvoo, mitä pitää huomioida sähkösopimusta tehdessä

Moni kuluttaja miettii nyt, kuinka maksimoida omassa kotitaloudessa halvan sähkön tuoma hyöty. Sähköyhtiöiden tarjouksia vertaillessa pää menee ainakin kilpailuttamiseen tottumattomalta pyörälle.

Lumme Energian kuluttajamyynnistä vastaavan liiketoimintajohtaja Mika Aholan mukaan sähkösopimuksia on neljänlaisia: toistaiseksi voimassa olevia, määräaikaisia sekä sähköpörssin päivittäiseen hintaan kiinnitettyjä.

Se neljäs on pari vuotta sitten markkinoille tuotu pakettihinnoittelu, joka sopii parhaiten rivi- ja kerrostaloasujalle.

– Idea on sama kuin esimerkiksi puhelinliittymissä. Eli tarjolla on S-, M- ja L-paketit vähän, keskimääräisesti ja paljon sähköä tarvitseville, Ahola kertoo.

Kuluttaja siis tietää jo etukäteen, minkä verran kuukauden sähkölasku maksaa.

– Tällainen liittymä sopii ihmiselle, joka arvostaa helppoutta ja joka ei halua kilpailuttaa eikä perehtyä sen kummemmin sähkön hinnan saloihin.

Ahola ennakoi pakettihinnoittelun yleistyvän, sillä helppous on kasvava trendi. Kaikkein edullisinta tällainen sähkö ei kuitenkaan ole.

Kanta-asiakas maksaa eniten

Monet kotitalouden ovat tehneet sähköyhtiön kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, jossa sähköstä peritään perushinnaston mukainen hinta. Hintaa ei sidota minkään ajankohdan hintaan, joten se vaihtelee.

Jaakko Avikainen Sähköyhtiöt kehittelevät parhaillaan palvelupaketteja, joilla kotitaloudet voivat ostaa ammattilaisilta myös kilpailuttamispalvelun, kertoo Lumme Energian kuluttaja-asiakkaista vastaava liiketoimintajohtaja Mika Ahola.

Toisin kuin voisi kuvitella, uskollisuudesta ei palkita. Kanta-asiakkaalta perittävä hinta on korkeampi kuin sellaisen asiakkaan, joka kilpailuttaa sähkönsä vuoden tai parin välein.

– Kyllä se näin on. Määräaikaiset sopimukset ovat menneet hintakireydessään ohi, Ahola vahvistaa.

Hänen mukaansa määräaikaisen sopimuksen tehnyt asiakas on sähkön myyjän kannalta varmempi tapaus kuin toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen tehnyt kuluttaja vaikka tämä olisikin ollut asiakkaana kymmeniä vuosia.

– Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on vain 14 vuorokautta. Sen sijaan määräaikaisesta sopimuksesta voidaan olla varmoja, että se kestää 12 – 24 kuukautta.

– Ero on sähkönmyyjän näkökulmasta siinä, että määräaikaan sitoutuneelle asiakkaalle voidaan hankkia markkinoilta kerralla maksimimäärä sähköä.

– Sen sijaan toistaiseksi voimassaolevista asiakkaista osa siirtyy ostamaan sähkönsä muualta, joten edullisinta sähköä ei kannata hankkia maksimimäärää.

Pörssisähkö halpaa kesällä, mutta talvella hinta voi pompata

Tällä hetkellä pörssisähköä ostavan kuluttajan suupielet ovat kääntyneet leveään hymyyn, sillä sähkön hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä on laskenut viime syksyn 50 eurosta noin 20:een euroon megawattitunnilta.

– Pörssisähkö on tällä hetkellä kaikkein halvinta sähköä. Huhtikuun hinta jäi alle kolmen sentin, Ahola toteaa.

Esimerkiksi Lumme Energialta pörssiin sidottua sähköä voi hankkia kuukauden keskihinnalla tai jopa siten, että sähkön hinta vaihtuu tunneittain.

– Pörssisähkön kanssa on kuitenkin oltava tarkkana. Se on edullista kesäaikaan, mutta syksyllä ja talvella, kun kulutus on suurta, hinta voikin pompata moninkertaiseksi.

Sopimuksen voi tehdä nyt jopa neljäksi vuodeksi

Lumme Energian kuluttajamyynnistä vastaavan Aholan mielestä sähkön hinta on nyt niin alhaalla, että "hintakiinnitykselle" on hyvät perusteet.

Käytännössä se tarkoittaa, että sopimus kannattaisi tehdä nyt yhtiöstä riippumatta vähintään kahdeksi vuodeksi.

– Me kokeilemme nyt ensimmäistä kertaa 2+2 -vuotista sopimusta, joka tarkoittaa, että kuluttajalla on mahdollisuus jatkaa samalla hinnalla vielä kahden vuoden määräajan jälkeenkin. Tällaista mahdollisuutta ei ole vielä kukaan muu tarjonnut, Ahola kertoo.

– Vaikka hinta ei ole ensimmäisten puolen vuoden jaksossa halvin niin se on neljän vuoden periodilla varmasti hyvä hinta.

Kilpailutuksenkin voi ostaa

Sähkönhinnan vahtiminen tympäisee osaa asiakkaista. Sähköyhtiöt ovat tekemässä tästäkin bisnestä kehittelemällä asiakkailleen erilaisia palvelupaketteja, joissa ammattilaiset hoitavat sähkön kilpailuttamisen maksua vastaan asiakkaansa puolesta.

– Meillä on tällainen valtuutustyyppinen sopimus jo 5 000 asiakkaan kanssa. Se on vastaavanlaista toimintaa kuin esimerkiksi pankkien salkunhoito, jossa annetaan sijoitukset pankin asiantuntijoiden hoidettaviksi, Ahola sanoo.

Sähköyhtiöissä joudutaan nyt pohtimaan myös koronapandemian vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen.

– Tämä korona-aika on todellista arvojen myllerryksen aikaa. Todennäköisesti tämä vaikuttaa myös sähköenergian hankintaan.

Sähkön hinta on enää vain kolmannes koko laskusta

Yhtiöt ovat kehittäneen viime vuosina monenlaisia tuotteita niille kuluttajille, jotka haluavat ottaa ekologiset seikat huomioon myös sähkönkulutuksessaan.

– Voi olla, että hintaetu ajaa nyt ekologisuuden ohi erityisesti kotitalouksissa, joissa on esimerkiksi lomautukset päällä tai talous muuten tiukalla, Ahola arvioi.

Toisaalta taas paikallisuus nostaa päätään, ja tämä voi koskea myös sähkön hankintaa.

Säästöjä etsivän on hyvä tietää, että sähköenergian hinta on enää vain kolmannes koko sähkölaskusta. Perusmaksut, verot ja siirto muodostavat kaksi kolmannesta laskusta.

Erityisesti taloyhtiöt haluavat päästä eroon isoista perusmaksuista.

Savonlinnassakin joissain taloyhtiöissä mietitään siirtymistä huoneistokohtaisista liittymistä yhteiseen kiinteistöliittymään. Tämä voi olla kannattava ratkaisu, jos sulakekokoa ei tarvitse suurentaa.