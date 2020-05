Veiston sahakoneilla hyvä tilauskanta – Yritys laajentaa tuotantotiloja Mäntyharjussa

Terästä leikataan ja sorvataan kohta taas hieman tehokkaammin Veisto Oy:ssä. Hyvä tilauskanta laittaa liikkeelle uuden investoinnin mäntyharjulainen sahalinjojen valmistajan tontilla.

Nykyisten tuotantolaitosten yhteyteen valmistuu ensi vuonna koneistushallin lähes 600 neliön laajennus.

Seinien sisälle tulee kaksi uutta työstökonetta Saksasta. Koneistuskeskuksineen kyseessä on yli neljän miljoonan euron investointi.

– Pitkään pohjustetun hankkeen suunnitelmat saatiin tarkennettua alkuvuodesta. Sitten tuli korona mutta ei kuitenkaan maailmanloppua, vaan teimme kevään aikana useita uusia kauppoja, kertoo toimitusjohtaja Markku Rautio.

– Ne auttoivat tekemään lopullisen investointipäätöksen. Pitää meidänkin uskaltaa ostaa tehokkaampia koneita, jos joku meiltä ostaa.

Rauma tärkeä juttu mutta ei ainoa

Viitisen vuotta sitten sahakonetehtaalle tehtiin iso hitsaamolaajennus. Silloin näkymät olivat epävarmat, mutta nykytilanteen perusteella hankkeen ajoitus näyttää onnistuneelta.

Rautio sanoo yrityksen tilauskannan jakautuvan usean vuoden ajalle.

Äskettäin yhtiön nimi nousi esiin, kun Metsä Group kertoi suurinvestoinneista Raumalle. Metsäyhtiö on tilannut Veistolta sahalinjan, jonka läpi kulkee tukkia 200 metrin minuuttivauhdilla.

– Kyseisen projektin suunnittelu on alkanut. Toteuttaminen ajoittuu ensi vuoteen.

Rautio ei Rauman hanketta vielä tarkemmin kuvaile, koska se kuuluu asiakkaalle.

– Vaikka se on yksi projekti muiden joukossa, totta kai se on meille tärkeä ja merkittävä muutenkin, koska kyseessä on suomalainen suuri tuotannollinen investointi.

Metsä Groupille Veisto on aiemmin toteuttanut myös Vilppulan sahan.

Eriasteisia projekteja yrityksellä on meneillään kahdeksan. Sahalinjoja lähtee muun muassa Venäjälle, Ruotsiin, Saksaan, Yhdysvaltoihin ja Puolaan.

Lama voi jäädä tulematta

Sahalinjan valmistajan tilanne elää sahateollisuuden investoinneista. Rautio pohtii, että jos vain rahoittajilla rohkeutta riittää, mahdollisesta lamasta selvitään.

– Matalalla oleva öljyn hinta vaikuttaa puutuotteiden kilpailukykyyn, mutta pitemmän päälle kuluttajat ohjaavat hiilijalanjälkeä pienentäviin ratkaisuihin ja puurakentamiseen.

Mikko Kontti Jari Putkinen rakentaa varaosavarastoa Markku Raution johtamalle Veistolle.

Isot välivarastot, korkea omatoimisen tekemisen aste sekä luotettujen, laatua tekevien komponenttitoimittajien käyttö ovat olleet etuja korona-aikana, mainitsee Rautio.

Muutenkin viruksen ajasta on yhtiössä selvitty kohtuullisen hyvin.

– Karanteenin kautta palautettiin asentajia kotimaahan, koska heitä tarvittiin kokoonpanotyöhön. Nyt taas matkustamista on aloitettu harkitusti.

Puuta teollisuusrakentamiseen

Koneistushallin laajennus noudattelee normaalia räystäslinjaa, mutta tänä vuonna Veisto on rakentanut korkealle.

Konepajojen rinnalle valmistuu 13- ja 18-metriset tornit. Niihin sijoittuvat varastoautomaatit, joissa on hyllyjä päällekkäin ja joita yleisesti käytetään esimerkiksi kaupan keskusvarastoilla ja yhä yleisemmin myös konepajoilla.

Mikko Kontti Toimitusjohtaja Markku Rautio kertoo, että tilauskanta on hyvä ja jakautunut usealle vuodelle.

– Tuotantoautomaatio vähentää trukilla ajamista teräsprofiilien, komponenttien ja koneen osien siirtelyssä. Samalla vapautuu lattianeliöitä kokoonpanoon.

Teollisuusrakentamiseen on käytetty puuta. Varastoautomaattien seiniä Rakennusyhtymä Putkinen Oy on pystyttänyt douglas-kuusesta tehdyistä liimapuurakenteisista CLT-elementeistä (cross laminated timber). Jari Putkinen sanoo, että Yhdysvalloista tulleet elementit ovat olleet uusi tuttavuus, mutta rakentaminen niistä on nopeaa. Elementit sisältävät rungon, eristeen ja valmiin pinnan.

CLT-elementtejä tehdään Suomessakin, mutta Rautio sanoo hankinnan Yhdysvalloista perustuvan pitkäaikaiseen alan kumppanuuteen.

Samanlaisista elementeistä Veistolle on rakennettu keväällä toimistolaajennus automaatiosuunnittelijoille

Veisto-konsernin liikevaihto on lähes 50 miljoonaa euroa. Se työllistää 250 ihmistä, joista 190 toimii Mäntyharjussa. 190 työntekijästä 50 on samaan konserniin kuuluvan, kylpyhuonekalusteita valmistavan Polarian palveluksessa.