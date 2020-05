Kruunuherkku laittoi suunnitelmat uusiksi ruokatehtaalla – Pakkasvarastoa ei laajenneta, mutta lähtöä Juvaltakaan ei harkita

Juvalla sijaitseva ruokatehdas Kruunuherkku pohtii tuotantonsa tulevaisuutta.

Valmisruokia ja ammattikeittiöille ruoka-aineita valmistava Kruunuherkku oli jo lähes valmis aloittamaan uuden pakkasvaraston rakentamisen Juvan nykyisen tehtaan yhteyteen, mutta hanke peruuntui alkuvuodesta. Juvan kunnanhallitus puolestaan siirsi hankkeeseen varatun määrärahan muuhun käyttöön.

Nyt yhtiö miettii kokonaisvaltaisemmin, miten tuotantonsa järjestelee.

– Pakkasvarasto olisi varmasti ratkaissut jotakin, mutta yhtiön hallitus näki tässä vaiheessa järkevämmäksi laittaa hankkeen hyllylle. Katsomme nyt laajemmin, kuinka voimme tuotannon pullonkauloja ratkaista ja minkälaisia tuotteita tuotamme, yhtiön toimitusjohtajana viime vuonna aloittanut Riku Vilanti toteaa.

Suunnitelmissa ei ole lähteä Juvalta

Nykyiset tilat eivät myöskään täysin tyydytä yritystä. Kruunuherkku Oy toimii Juvan kunnan omistamassa tehdaskiinteistössä. Tuotantolaitos aloitti toimintansa kymmenisen vuotta sitten entisessä kalkkunateurastamossa.

– Nykyisissä tiloissa olemme järjestelleet paikkoja useaan kertaan uudelleen, joten jos ja kun uskomme tuotannon kasvavan edelleen, näistä tiloista on vaikea saada enempää irti, Vilanti kuvaa.

Sitä, onko tarkoituksena etsiä esimerkiksi uudet tilat, Vilanti ei tällä vaiheessa avaa. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole se, että tehdas olisi lähdössä Juvalta. Aiemmin tänä vuonna Juva koki suuren takaiskun, kun yli sata ihmistä työllistävä salaattitehdas Salico päätti siirtää tuotantonsa Helsinkiin.

– Sellaista ratkaisua ei ole nähtävissä. Olemme tutkineet ja tutkimme, miten tuotantoa voisi kasvattaa lähialueella. Sitä on tehty Juvan kunnan kanssa yhteistyössä, Vilanti selvittää.

Laadukkaisiin valmisruokiin keskittyvän tehtaan henkilökunta on kasvanut alun paristakymmenestä nykyiseen noin 60:een. Muutama vuosi sitten yhtiöllä oli ongelmia löytää sopivia työntekijöitä, mutta ne on saatu ratkaistua.

– Kumppanimme on hoitanut rekrytointia hyvin onnistuneesti. Joskus haastetta on ollut kausityövoiman saannissa, Vilanti kertoo.

Aikaistettuja kesälomia ja lomautuksia

Kruunu Herkkukaan ei ole säästynyt koronaviruksen vaikutuksilta. Vaikka etätöiden lisääntymisen voisi olettaa lisäävänkin valmisruokien kysyntää, on kokonaisvaikutus miinusmerkkinen.

– Liikevaihtomme kyllä putoaa, sillä ammattikeittiöiden puolelta on pudonnut niin paljon pois, Vilanti sanoo.

Vilannin mukaan Juvallakin on jouduttu sopeuttamaan toimintaa. Yhtiössä on aikaistettu kesälomia ja tehty muutamia lomautuksia. Lisäksi Vilannin mukaan muuta kulurakennetta on analysoitu tarkoin.

– Me kyllä selviämme tästä tilanteesta kuivin jaloin. Tärkeämpää on tulla kriisistä ulos terveenä yhtiönä, kun tilanne normalisoituu.