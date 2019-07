Lapselle säästäminen on parasta aloittaa heti lapsen synnyttyä — Varallisuusvalmentaja Terhi Majasalmi ostaa omille lapsilleen osakkeita

Pitäisikö lapselle säästää rahaa etukäteen? Millaisia summia ja miksi?

Säästämisen tavoitteena voi olla lapsen opiskelujen rahoittaminen, ajokortti tai pesämuna ensiasuntoon. Usein lapselle säästävät vanhemmat tai isovanhemmat.

Kysyimme verkkosivuillamme lukijoilta, säästävätkö he rahaa lapsilleen. 71 prosenttia vastanneista säästää vähintään silloin tällöin rahaa lapsilleen. Niistä jotka säästivät, vähän yli puolet eli 57 prosenttia pani rahaa sivuun lapselle joka kuukausi. Yleisin summa oli 0—50 euroa kuussa.

Toukokuussa tehtyyn kyselyyn tuli 451 vastausta.

Viidesosa ei pystynyt säästämään

Moni kuitenkin kokee säästämisen nykyisessä elämäntilanteessa taloudellisesti mahdottomaksi. Vastanneista vajaa viidesosa ei säästänyt ollenkaan.

— Puolisoni on työttömänä ja maksan elatusmaksuja myös kesän ajalta, jolloin lapset asuvat luonani. Palkkani ei riitä edes laskujen maksuun, joten ei todellakaan ole mahdollista säästää yhtään mitään, eräs vastaaja sanoo.

— Kolmen lapsen yksinhuoltajana tekee jo tiukkaa saada lukiomaksut ynnä muut hoidettua, toinen vastaaja kertoo.

— Jos talouden rahat riittävät nippa nappa asumiseen, ruokaan ja laskuihin, siitä on todella paha laittaa mitään sivuun, vaikka ajatus olisikin hyvä, Kolmas sanoo.

Juha RIka Lähes 57 prosenttia kyselyyn vastanneista pyrkii panemaan rahaa sivuun joka kuukausi.

Rahastot yleisin säästämisen tapa

Yleisin tapa säästää oli sijoittaa rahaa erilaisiin rahastoihin. Vähän alle puolet vastaajista talletti rahaa lapsen tilille ja noin viidesosa perinteiseen säästöpossuun. Säästämisen tapoina mainitaan myös viikkoraha, kiinteistöt ja asunnot, arvopaperit, käteinen ja lapsen vienti hemmotteluun.

Myös älyllinen pääoma mainitaan. Lapsilisiä säästää lapselleen vastaajista viidesosa.

82 prosentilla vastanneista on yksi tai kaksi lasta. Viidellä prosentilla vastanneista oli vähintään neljä lasta.

Säästäminen opettaa lapselle talousasioita

Paras vaihtoehto säästä lapselle rahaa on sijoittaminen, etenkin, jos säästämisen aloittaa jo heti lapsen synnyttyä.

— Ehdottomasti pitkällä aikavälillä kannattaa hyödyntää sijoittamisen tuoma mahdollisuus tuottoihin, eikä pelkästään säästää tilille. Tilillä ei nykypäivänä tapahdu yhtään mitään, se on melkein kuin heittäisi rahaa hukkaan, kertoo varallisuusvalmentaja Terhi Majasalmi.

Säästämisessä tulisi huomioida, että jos säästetään lapsen nimiin, lapsella on silloin oikeus saada säästetty varallisuus täysi-ikäisenä käyttöönsä. Vanhempi voi säästää myös omalle tililleen esimerkiksi lapsen ajokorttia varten. Silloin aikuisella on päätäntävalta rahoihin.

Niina Stolt Terhi Majasalmen mukaan lapsille tulisi puhua raha-asioista avoimesti.

— On hyvä miettiä, mitä säästämisellä haluaisi mahdollistaa lapselle tulevaisuudessa. Vai haluaako antaa lapselle pesämunan esimerkiksi omaa asuntoa tai opiskeluja varten, jolloin raha on fyysisesti lapsen käytettävissä, Majasalmi pohtii.

Omille lapsille osakkeita

Majasalmen mielestä rahan antamista tärkeämpää on raha-asioiden opettaminen lapsille.

— Ilman raha-asioiden opettamista lapsi tai nuori ei välttämättä osaa käyttää rahaa fiksusti.

Hän peräänkuuluttaa yleisestikin avoimuutta raha-asioissa.

— Rahasta kannattaisi puhua positiivisesti. Olisi ylipäätään väärin, jos lapselle ei kerrottaisi säästöistä tai niitä piiloteltaisiin.

Majasalmen mukaan myös kouluissa tulisi opettaa käytännön esimerkkejä raha-asioiden hoitamisesta.

Juha RIka Säästettävä summa on yleisimmin korkeintaan 50 euroa kuukaudessa.

— Esimerkiksi maksuhäiriöiden kasvu liittyy siihen, ettei nuorilla ole välttämättä ymmärrystä pikavippien koroista.

Omille lapsilleen Majasalmi ostaa osakkeita. Perheen 8- ja 11-vuotiaat tyttäret ovat jo innostuneet sijoittamisesta ja kertovat välillä myös itse, mitä osakkeita he haluavat ostaa.

Rahan käytöstä yleisestikin käydään keskusteluja.

— Puhumme esimerkiksi, onko jonkun asian ostaminen oikeasti fiksua. Toisaalta lapset saavat myös käyttää rahaa oman päätäntävallan mukaan, mutta sekin on kiinnostavaa tietää, miten lapsi mieltää jonkun asian tärkeyden.

”Paras päätös on aloittaa heti”

OP:n pankkitoiminnan varallisuudenhoidon johtaja Kai Kalajainen sanoo, että jos alaikäiselle lapselle säästää rahaa, sukanvarteen euroja ei kannata kerätä. Kalajainen kertoo, että suosituimmat säästämistavat ovat tällä hetkellä tili ja rahasto.

— Tileille säästäminen on suosituinta, mutta rahastosäästäminen on vahvasti kasvussa.

Kalajainen näkee, että rahasto on tiliä järkevämpi tapa säästää, sillä nykyisillä koroilla tili ei tuota juuri mitään.

Tileille säästäminen on suosituinta, mutta rahastosäästäminen on vahvasti kasvussa. — Kai Kalajainen

— Tämän päivän korot ovat matalat ja inflaatio yli korkotason. Käytännössä tilille säästetty summa vähenee ajan myötä. Etenkin lapselle säästettäessä tämä näkyy, kun säästämisaika on pitkä, Kalajainen kertoo.

Rahastojen tuotto-odotus kahdeksan prosenttia vuodessa

Juha RIka Yli puolet lapselleen säästävistä sijoittaa rahastoihin tai osakkeisiin.

Kun säästöaika on pitkä, Kalajaisesta paras vaihtoehto on rahasto.

— Rahastosäästämisen tuotto-odotus on noin kahdeksan prosenttia vuodessa, jos kohteena on osakerahasto. Tuotot vaihtelevat markkinoilla, mutta ajan kuluessa vaihtelu tasaantuu. Rahasto on aina ammattilaisen hoidossa, Kalajainen sanoo.

Säästäjä voi valita rahaston, joka tukee hänelle mielekästä teemaa. Säästöt voi kanavoida vaikka rahastoon, joka sijoittaa varat hiilineutraaleihin yrityksiin.

— Nyt monia koskettavat ilmastoasiat, ja ilmastoaiheiset rahastot ovat yhä suositumpia, Kalajainen sanoo.

Rahastosta vastaa salkunhoitaja, joka sijoittaa sinne suunnatut varat rahaston teeman mukaisiin yrityksiin. Kun lapsi on täysi-ikäinen, rahastoon sijoitetut varat siirtyvät hänen haltuunsa.

Myös miinukselle voi mennä

Entä riskit? Ihan riskivapaata ei rahastosäästäminen ole.

— Rahastosäästämiseen liittyy riskiä, ja säästöjen arvo voi mennä välillä myös miinukselle, erityisesti osakepainotteisissa sijoituksissa. Toisaalta pitkä säästöaika ja tasaisesti tehty säästäminen pienentää tätä riskiä, Kalajainen kertoo.

—Jos säästöaika on lähes kymmenen vuotta, niin on todennäköisintä, että osakepainotteiset sijoitukset ovat tuottaneet tuona ajanjaksona parhaiten, Kalajainen lisää.

Minimisummaa rahastosäästämisessä ei ole. Säästösummat vaihtelevat paljon, keskimääräiseksi summaksi Kalajainen arvioi 50 euroa kuussa.

Miten kaikki käytännössä toimii?

Tilille säästettäessä lapselle luodaan oma pankkitili ja sinne siirretään rahaa. Lapsi saa tilin käyttöoikeuden, kun hän on täysi-ikäinen.

Myös rahastosäästämisessä perustetaan erillinen tili. Edunvalvojat tekevät yhdessä päätöksen alle 18-vuotiaan sopimuksesta.

Yleensä alaikäisen edunvalvojia ovat hänen huoltajansa eli vanhemmat yhdessä. Tämän jälkeen lapselle luodaan sijoittajaprofiili ja tehdään säästösopimus.

Sen jälkeen tililtä siirtyy kuukausittain haluttu summa rahastoon.

— Jos käykin niin, että ei ole rahaa laittaa tilille, se ei johda karhukirjeisiin tai sanktioihin. Merkintää ei vain tuossa kuussa tehdä. Säästöt kertyvät sitä tahtia kuin niitä pystyy laittamaan, Kalajainen sanoo.

Yli 5 000 euron lahjasta peritään vero

Muutama asia kannattaa kuitenkin muistaa. Yksi henkilö voi antaa toiselle verottomana kolmen vuoden välein 4 999 euroa.

— Kuukausisummana se vastaa 138 euroa kuussa, Kalajainen sanoo.

Kun lapsi täysi-ikäisenä lunastaa rahastosta sijoituksia, niistä saatu myyntivoitto on pääomatuloa, joka voi vaikuttaa muun muassa opintotukeen.

Kalajaisesta lapselle säästäminen kuitenkin kannattaa, ja parasta on, kun aloittaa mahdollisimman pian.

— Paras päätös on aloittaa heti. Lapselle voivat säästää niin vanhemmat kuin isovanhemmatkin. Esimerkiksi isovanhemmissa meillä on nyt sukupolvi, joille monelle on kertynyt varallisuutta, osalla on velat maksettu ja omaisuuttakin hankittuna.

— Jos omaisuuden vie hautaan asti, jälkipolvi joutuu maksamaan siitä veroa. Kun sen siirtää pikku hiljaa, voi kerryttää voittoakin, Kalajainen sanoo.