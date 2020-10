Kommentti: Savosolarilla vierailu oli kiehtovaa

Tehtaat ovat hyvin kiehtovia paikkoja, sillä niissä on paljon monimutkaista elektroniikkaa ja isoja laitteita. Vierailuni Savosolarin tehtaalla Mikkelissä oli kiehtova, koska olen kiinnostunut isoista tehdaslaitteista ja niiden tuomista mahdollisuuksista parantaa tuotantoa.

Savosolarin kehittämät paneelit ovat mielestäni loistava tapa edistää ilmastotavoitteita ja kestävää kehitystä teollisessa tuotannossa. Yllätyksekseni havaitsin, että minunlaiseni peruskoululainen oli ihan hyvin kartalla tehtaaseen tutustuessaan. Huomasin, että olin tehnyt jo paneeleiden valmistukseen liittyvää hommaa koulussa, kuten yksinkertaista tinan juottoa, sekä fysikaalisia energian laskelmia.

Toki Savosolarin tehtaalla laskennat on tehty paljon ennen paneeleiden konkreettista valmistusta, sekä juottoa on enemmän, eri aineella ja se on vaativampaa, mutta periaate metallien kiinnityksistä toisiinsa pysyy samana.

Eräs yksityiskohta jäi mieleeni tehtaalta: vanha käytöstä pois otettu ohjauspaneeli, jolla ennen kontrolloitiin erilaisia tehtaan linjastoja. Siinä näkyi selvästi 40 vuoden harppaus elektroniikassa, koska vieressä oli nykyajan toimiva ohjauspaneeli eli kannettava tietokone.

Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, ohjaisin tehtaan linjastoa mieluimmin 40 vuotta vanhalla paneelilla kuin nykyaikaisella tietokoneella. Olisi vahvaa hallinnan tunnetta, koska pääsisi näppäilemään suurta konetta ja näkemään sen luomat seuraukset.

Vierailuni Savosolarilla oli silmiä avaava, koska en ollut aikaisemmin päässyt tutkimaan tehdasta noin läheltä. Uskon, että sain tästä vierailusta hyvän kokemuksen tulevaisuuden valintojani ajatellen.

Kirjoittaja on Rantakylän yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalainen, joka oli tet-harjoittelussa Länsi-Savossa 26.–30.10.