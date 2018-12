Veromätkyt on maksettava tänään — Toinen jäännöserä on maksettava helmikuun alussa

Viime vuoden jäännösverojen ensimmäinen erä on maksettava tänään maanantaina. Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, summa jaetaan kahteen osaan. Toisen erän maksu on hoidettava ensi vuoden helmikuun ensimmäisenä päivänä.

Verohallinto ei lähetä enää erillisiä maksumuistutuksia jäännösverosta. Maksamattomasta verosta muistutetaan sen sijaan kuukausittaisessa yhteenvedossa annettavalla maksukehotuksella. Jos vero jää maksamatta, sen viivästyskorko on seitsemän prosenttia.

Verovuoden 2017 jäännösveroista on maksettava myös korkoa. Korko on laskettu 1.2.2018 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään asti. Alle 10 000 euron jäännösveron korko on 0,5 prosenttia. 10 000 euroa ylittävältä osalta korko on kaksi prosenttia. Korkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Lasketusta jäännösveron korosta vähennetään aina 20 euroa.

Jos jäännösverojen määrä ylittää noin 4 788 euroa, sille on maksettava korkoa.

Veronpalautukset maksetaan tileille 11. joulukuuta.