Nyt myydään mökkejä: Vapaa-ajanasuntojen kauppa on kasvanut Mikkelissä 37 prosenttia alkuvuoden aikana

Valtakunnallisesti lomamökkikauppa on kasvanut alkuvuoden aikana lähes 43 prosenttia. Vapaa-ajanasukkaat tuovat lähes 160 miljoonaa Etelä-Savoon.

Lomamökkikauppojen määrä on kasvanut tammi–kesäkuussa lähes 43 prosenttia viime vuoteen verrattuna samalla ajanjaksolla, ilmenee Maanmittauslaitoksen tilastopalvelusta. Tänä vuonna tammi–kesäkuussa haja-asutus- ja kaava-alueella olevia mökkejä on myyty 2 253, kun viime vuonna vastaava luku oli 1 577.

Suomen kymmenessä suurimmassa kesämökkikunnassa mökkikauppoja tehtiin tammi–kesäkuun aikana kaikkiaan 576. Näistä kunnista mökkikauppa on kasvanut eniten Länsi-Uudenmaan Lohjalla, jossa kesämökkikauppoja tehtiin 86 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lohjalla tehtiin kaupat 65 mökistä, kun viime vuonna vastaavan ajankohdan lukema oli 35.

Vapaa-ajanasukkaat tuovat lähes 160 miljoonaa Etelä-Savoon

Mikkeli kuuluu 10 suurimman mökkikunnan joukkoon, ja täällä vapaa-ajanasuntojen kauppa on kasvanut 37 prosenttia.

– Vapaa-ajanasukkaat ovat poikkeuksellisen tärkeitä meille. Heistä lähes 70 prosenttia tulee muualta Suomesta, jolloin palvelut ja muu elinvoima lisääntyy poikkeuksellisen paljon, Mikkelin matkailujohtaja Maisa Häkkinen myöntää.

Häkkisen mukaan kaupunki on lisännyt tiedottamista paikallisista tapahtumista, lähiruokatarjonnasta sekä mökkitalkkari-palveluista. Mikkelissä on tutkittu vapaa-ajanasujien tarpeita ja viesti oli selvä:

– Silloin nousi esiin, että paikallisia palveluita halutaan käyttää enemmän, jos ne vain löydetään. Siihen problematiikkaan olemme panostaneet. Näemme vapaa-ajan asukkaat meidän osa-aikaisina asukkaina. He ovat kuin meidän omaa väkeä, Häkkinen lisää.

Kaupungin omistaman kehitysyhtiö Miksein vapaa-ajanasumisen kehittämisen projektipäällikkö Tuula Pihkala pudottaa kylmiä lukuja alueen vapaa-ajanasukkaiden merkityksestä.

– Vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan maakunnan ulkopuolelta tulevat vapaa-ajanasukkaat tuovat tänne hieman vajaa 160 miljoonaa euroa, Pihkala sanoo.

Savonlinnassa ennätyskesä oopperajuhlien peruuntumisesta huolimatta

Mikkelin lisäksi vapaa-ajanasuntojen kauppa kasvoi voimakkaasti myös Savonlinnassa. Kaupat lisääntyivät viime vuoden tammi–kesäkuusta 34 prosenttia. Kaupunginjohtaja Janne Laineen mukaan Savonlinnassa on noin 8 500 kesäasuntoa, joista yli 60 prosenttia on maakunnan ulkopuolisten omistuksessa. Savonlinnassa arvio kesäasukkaiden määrästä liikkuu 15 000 paikkeilla, jolloin kaupungin väkimäärä on yli 50 000.

– Vaikka oopperajuhlat peruttiin, niin kuluva kesä on ollut ennätyksellinen. Kaikki majoituspaikat ovat olleet täynnä ja vetovoimaisuus on vahvasti näkynyt. Omalta osaltaan vapaa-ajanasuntojen kaupan vilkastuminen kertoo, mitä on koronaviruksen seurauksena tapahtunut, Laine kertoo.