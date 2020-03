MPY-osuuskunnan uudeksi toimitusjohtajaksi Juha Häkämies

Häkämies on toiminut useiden yhtiöiden johdossa.

MPY-yhtiöiden emoyhtiön MPY-osuuskunnan uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu tekniikan lisensiaatti Juha Häkämies. Hän aloittaa tehtävässä 1. kesäkuuta.

Häkämies siirtyy MPY:lle Helsingin pörssissä listatusta The Qt Companysta, jossa hän on toiminut uusien liiketoimintojen Senior Vice President -tehtävissä. Aiemmin hän on työskennellyt myös Gasumin, Baswaren, Digian ja Telia-Soneran johtotehtävissä.

MPY:llä Häkämiehen pääasemapaikkoina toimivat Mikkelin ja Vantaan toimipisteet.

– Mikkelissä nuoruuteni viettäneenä on minusta todella mukava päästä kehittämään MPY:tä eteenpäin yhdessä sen henkilöstön kanssa, Häkämies kertoo osuuskunnan tiedotteessa.

Osuuskunnan puheenjohtajan Seppo Ruotsalaisen mukaan toimitusjohtajan valinnassa painotettiin monipuolista johtamiskokemusta, strategista kehitysosaamista ja ihmisläheistä ajattelua.

MPY:n väliaikaisen toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut syksystä 2019 alkaen Esa Matikainen.