Carlsonin johtaja vaihtuu — Kyösti Karhunen on irtisanoutunut

Tavarataloketju Carlsonin toimitusjohtaja vaihtuu. Kyösti Karhunen on irtisanoutunut toimitusjohtajan tehtävästä, ja hän jättää yhtiön kesäkuun puolivälissä.

Ensi kuussa vt toimitusjohtajana aloittaa johtaja Mika Heiskanen. Hän on toiminut Carlsonilla ostosta, myynnistä ja markkinoinnista vastaavana johtajana vuodesta 2008 alkaen.

Carlsonin hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pekka Halonen. Yhtiön tiedotteessa hän kiittää Karhusta työpanoksesta, ja kehittämistyön kerrotaan jatkuvan. Ketju on vuoden aikana muun muassa uudistanut myymäläkonseptia ja avannut verkkokaupan.

Carlson on Itä-Suomen suurin yksityinen rautakauppa- ja tavarataloketju.

Sillä on yhteensä kolme tavarataloa ja kuusi rautakauppaa Kuopiossa, Joensuussa, Varkaudessa, Mikkelissä, Savonlinnassa ja Iisalmessa. Yhtiö viettää tänä vuonna 160-vuotisjuhlaa. Yhtiön kotipaikka on Kuopio.