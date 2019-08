Nordean Mikkelin konttori on ensi kuusta alkaen kiinni tiistaisin — Paikallinen henkilöstö ei vähene

Nordea siirtää Mikkelin konttorin henkilöstön työpanosta verkon ja puhelimen valtakunnalliseen palveluun. Syyskuun 9. päivästä lähtien Mikkelin konttori on tiistaisin suljettu.

Toimipaikanjohtaja Sini Ukkonen sanoo, että kyse on pankissa tänä vuonna toteutettavasta valtakunnallisesta toimintatavan muutoksesta ja palvelun lisäämisestä verkossa. Konttoreissa on hiljaisia päiviä, ja pankkiasioiden hoito tapahtuu yhä yleisemmin verkkoyhteyksillä, puhelimella tai viestien kautta.

Asiakkaiden yhteydenpidon muutoksesta Nordealla on valtakunnallisia lukuja: Verkossa, chatilla tai puhelimella tapahtuu 70 000 yhteydenottoa viikossa. Konttorikäyntejä kertyy viikossa 10 000, ja määrä on jatkuvasti pienenevä. Suhdeluku on suunnilleen sama alueesta riippumatta.

Lisäksi kymmenestä tuhannesta käynnistä puolet perustuu ajanvarauksiin. Puolet on päivittäisten pankkiasioiden hoitoa tai digineuvontaa.

Tiistai on valittu kiinniolopäiväksi, koska se on yleensä hiljaisin päivä.

Muutoksella ei ole henkilöstövaikutusta. Mikkelin konttorin päivittäispalveluiden henkilökunta palvelee syyskuusta alkaen tiistaisin pankin asiakkaita valtakunnallisesti. Muutos koskee viittä työntekijää. Nordean henkilöstövahvuus Mikkelissä on 20 työntekijää.

"Pankki ei poistu Mikkelistä"

Esimerkiksi asuntoluototuksessa valtakunnallinen palvelutapa on ollut käytössä jo aiemmin. Asuntorahoitusjohtaja Reetta Rissanen sanoo, että vieraiden murrealueiden ihmisten kanssa on tultu juttuun hyvin.

Ukkonen ja Rissanen painottavat, ettei aukioloratkaisua pidä tulkita pankin poistumiseksi Mikkelistä.

— Päinvastoin. Uusien työtehtävien kautta varmistuu työpaikkojen pysyminen paikkakunnalla, ja työnkuvien laajentuminen avaa mahdollisuuksia.

Henkilöstön lisääminen verkkoapalveluihin ei Ukkosen mukaan johdu pitkistä jonotusajoista.

— Ne eivät ole olleet enää meillä ongelma, vaikka välillä toki ruuhkahuippuja sattuu. Pankki on avoinna henkilö- ja yritysasiakkaille ympäri vuorokauden, mutta edelleen monilla ihmisillä on tapana ottaa yhteyttä maanantaiaamuna kello 10.

Digineuvonnan tarvetta on kasvattanut pankkitunnuksien uudistaminen. Tämän vuoden aikana Nordea luopuu tunnuslukukorteista, ja asiakkaat siirretään turvallisempien tunnistustapojen, joko tunnuslukusovelluksen tai tunnuslukulaitteen, käyttäjiksi.