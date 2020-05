Kirjalan kirpputori ehti toimia vain pari viikkoa ennen kuin korona iski, mutta selvisi kevään yli neuvottelemalla vuokrasta ja porrastamalla kävijöitä – Poikkeusajan epävarmuus koitui Wilman ja Wihtorin kohtaloksi

Yrittäjät Riitta Kankkunen ja Arja Kellman avasivat Mikkeliin uuden kirpputorin vain hetkeä ennen koronapandemiaa. Kirjalan kirpputori alkoi toimia Reaalikirppiksen entisissä tiloissa lopputalvella.

– Ehdimme toimia vain pari viikkoa maaliskuun alussa, ja kirpparimme käynnistyi hyvin. Pöytiä varattiin ja saimme uusia asiakkaita, kunnes korona hiljensi toiminnan, kertoo Kankkunen.

Kirjalan kirppis sulki ovensa 18. maaliskuuta. Kun korona-aika jysähti päälle vasta avattuun liikkeeseen, tilanne oli hankala.

– Onneksi saimme neuvoteltua vuokra-asioista kaupungin kanssa. Tällaisessa tilanteessa emme ole yksin. On ollut tärkeää, että yrittäjien ahdinkoa on ymmärretty, toteaa Kankkunen.

Kevään aikana kirpputorilla on ollut toimintaa porrastetusti.

– Olemme sopineet etukäteen asiakkaiden kanssa, jotka ovat tuoneet tänne tavaraa tai käyneet ostoksilla. Myös riskiryhmään kuuluvia ikäihmisiä on käynyt täällä sovittuina aikoina.

Verkkosivuilla on tehty pöytävarauksia kesä-heinäkuulle ja asiakkaat ovat soittaneet ja kysyneet kesän toiminnasta. Kirppis alkaa toimia normaalisti 1. kesäkuuta lähtien.

Kirjalan kirppiksellä huomioidaan korona-ajan turvatoimet jatkossakin. Käsidesiä löytyy oven suusta, pleksit suojaavat kassoja ja turvaväleistä huolehditaan.

– Kirpputoreilla on aina ollut oma paikkansa ja asiakaskuntansa. Millaisia vaikutuksia koronalla on kirpputorien toimintaan jatkossa, nähdään myöhemmin, Kankkunen sanoo.

Moni on kesäkuussa auki

Rantakylässä sijaitseva kirpputori Ajaton joutui sulkemaan ovensa maaliskuussa, koska asiakkaita ei ollut riittävästi ja pöytävarauksia peruttiin.

Toiminta käynnistyy Ajattomallakin uudestaan 2. kesäkuuta.

– Rajoitusten purkamisen jälkeen tilanne on muuttunut ja normalisoituu varmasti kesän aikana, toivoo yrittäjä Anu Partonen.

Myös Toivon kammari avaa ovensa ensi maanantaina 25. toukokuuta.

– Kevään aikana liike on toiminut puoliteholla ja olemme keskittyneet ruoka-avun viemiseen Mikkelin alueella, kertoo hyväntekeväisyysyhdistyksen puheenjohtaja Ari Heinonen.

Vesa Vuorela Mikkelin Savilahdenkadulla toimiva Viadian kirpputori on ollut toiminnassa koko kevään ajan. Tavaroita tutki perjantaina Minna Valkama.

Viadia Mikkeli ry:n kirpputori Savilahdenkadulla on ollut avoinna koronasta huolimatta. Kirpputorille on voinut jättää myytäviä tuotteita koko kevään. Hygieniamääräyksiä on noudatettu tarkkaan.

– On ollut hiljaisempaa, mutta toimintaa on kuitenkin ollut, sanoo Viadian kirpputorivastaava Teija Pyykkönen.

Viadian Moision kirpputori on ollut suljettuna, ja myös se avataan kesäkuun alussa.

Epävarmuus lopetti Wilman ja Wihtorin

Mikkelin keskustassa sijainnut kirpputori Wilma ja Wihtori puolestaan lopetti toimintansa pysyvästi huhtikuussa. Päätös 12 vuotta toimineen kirpputorin sulkemisesta syntyi poikkeustilanteen tuoman epävarmuuden myötä.

– Kuluja kertyi, mutta mitään tietoa toiminnan normaalista jatkumisesta ei ole kevään aikana ollut, toteaa toimitusjohtaja Roope Nykänen.

Vesa Vuorela Löytävätkö asiakkaat taas tiensä kirppiksille? Kuva Kirjalan kirpputorin tiloista.

Hän arvelee, että koronan tuoma epävarmuus vaikuttaa vielä pitkään ja kehittää virtuaalisen kaupankäynnin tapoja.

– Perinteisten kirpputoriliikkeiden rinnalle ovat tulleet entistä vahvempana erilaiset nettikirpputorit. Luulen, että niiden suosio lisääntyy entisestään tilanteessa, jossa ihmistä on tullut varovaisempia lähikontakteissa. Ostoskäyttäytyminen on muuttumassa. Parin vuoden kuluttua kirpputorikulttuuri on kokenut jonkinlaisen murroksen, Nykänen ennustaa.

Pitkän toiminnan ajalta on jäänyt paljon mukavia asiakkaita ja muistoja. Nykäseltä on kysytty, milloin hän avaa kirppiksen uudestaan.

– Toki voi olla mahdollista, että jossain vaiheessa avaan liikkeen ihan uusissa tiloissa. Kehittämisideoita syntyy jatkossakin.

Jättikirppikset eivät ala vielä alkukesällä

Mikkelin kesään ovat monen vuoden ajan kuuluneet torin Jättikirppis-tapahtumat.

Mikä on tämän kesän suunnitelma, yrittäjä Mikko Romo?

– Aluehallintoviraston tämänviikkoinen linjaus osallistujamääristä vaikuttaa siihen, että kaikki tapahtumat touko–kesäkuun osalta perutaan, mutta loppukesä on vielä avoimena.

Kun osallistujamäärä on rajattu tässä vaiheessa 50:een, perinteinen jättikirppis on käytännössä hankala toteuttaa.

– Toritapahtuma on kollektiivinen kokemus. On kaikille osapuolille miellyttävämpää, kun sen voi tehdä kunnolla.

Pienemmissä puitteissa idea ei toteutuisi.

– Joten odotetaan parempia aikoja ja seurataan tilanteen kehittymistä, toteaa Romo.