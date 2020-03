Pankit ilmoittavat lyhennysvapaan mahdollisuuksista – Suuri huoli koskee koronakriisin pitkittymistä

Koronaepidemian ei anneta kaataa yrityksiä, mikäli näillä muuten on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Näin luvataan pankeista kautta linjan.

Monet pankit ovat myös jo ilmoittaneet tarjoavansa yksityisasiakkaille lyhennysvapaata, jos lainojen maksu vaikeutuu koronan vuoksi.

Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himanen sanoo pankin toimivan samalla kriisiperiaatteella kuin vuonna 2008.

– Silloin finanssikriisissä luvattiin viedä asiakkaat läpi vaikean ajan. Sama periaate on nytkin.

Himanen kertoo jo viime viikon lisänneen yhteydenottoja yrityksistä. Huoli on kasvanut, ja neuvotteluita on käyty.

– Alueellamme yritykset ovat toimialoittain erilaisissa tilanteissa. Kiinalaisista komponenteista riippuvaiset yritykset kohtasivat kriisin ensimmäisinä, ja osittain tilanne saattaa joillakin jo helpottaa, arvioi Himanen.

Vastaavasti esimerkiksi matkailu- ja palvelualan yritykset ovat silmäkkäin kysynnän hiipumisen kanssa nyt. Himanen pitää huolestuttavina arvioita, että epidemia ei talttuisi ennen kesää.

Pitkittyessään kriisi voi tuoda lomautuksia ja irtisanomisia. Tällöin se heijastuu yksityisasiakkaisiin. Himanen sanoo, että luottojen maksuohjelmiin voi neuvotella muutoksia. Koko pankkiryhmässä asiakkailla on mahdollisuus asuntoluottojen lyhennysvapaaseen 12 kuukauden ajaksi.

Himanen ei halua vähätellä terveyden ja tartuntataudin torjunnan merkitystä, mutta hän toivoo, ettei kaikkea normaalia elämää ja kuluttamista tarpeettomasti pysäytetä ja jarruteta.

Haastattelu on tehty ennen maan hallituksen kello 16 maanantaina pidettävää tiedotustilaisuutta

Lyhennysvapaata ja muuta tukea

Perjantaina ja maanantaina useat pankit ovat kertoneet tukitoimista asiakkailleen, raportoi STT.

Nordeassa asuntolainoihin voi saada enintään kuusi kuukautta lyhennysvapaata. Pienille ja keskisuurille yrityksille Nordea tarjoaa kolmen kuukauden lyhennysvapaata sekä muita apukeinoja.

Danske Bank kertoo tarjoavansa erilaisia vaihtoehtoja tulojaan menettäneille henkilöasiakkaille tai lisälikviditeettiä tarvitseville yrityksille.

Myös Oma Säästöpankki on kertonut henkilö- ja yritysasiakkaiden lainojen lyhennysvapaasta.

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera puolestaan on ilmoittanut, että pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta on mahdollisuus kasvattaa. Finnvera on varautunut kysynnän kasvuun laittamalla asiakastyöhön lisää väkeä.