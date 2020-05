Koronan vuoksi moni perui kotisiivoukset, putkihuollot ja nuohoukset – "Kun ensimmäinen paniikki levisi, jotkin pienemmät yritykset lopettivat siivoukset kokonaan"

Työntekijöille on annettu kotikäynneille ohjeet välttää kontakteja ja noudattaa erityisen hyvää hygieniaa.

Korona-aika on vähentänyt rajusti koteihin myytävien palvelujen, kuten kotisiivousten, LVI-alan huoltotöiden ja nuohousten kysyntää.

Kotisiivousalan suurista toimijoista esimerkiksi Koti Puhtaaksi -yhtiön liikevaihtoon tuli välittömästi 40 prosentin pudotus maaliskuun puolivälissä, jolloin hallitus päätti koronarajoituksista.

– Ihmiset peruivat perussiivousvuoroja, kun säikähtivät (koronaa). Nyt, kun rajoituksia on alettu purkaa, tilanne on alkanut normalisoitua. Nyt meillä on noin 20 prosenttia vähemmän liikevaihtoa normaaliin verrattuna, kertoo yhtiön kehitysjohtaja ja siistijä Henri Haho.

Koti Puhtaaksi toimii pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Yrityksen 230 työntekijästä pahimmillaan 65 oli koronakriisin aikana lomautettuina, mutta lomautuksia on jo päästy osaksi purkamaan.

Joensuun seudulla Puhdas Ilo on menettänyt korona-aikana kotisiivousten liikevaihdostaan noin 20–30 prosenttia.

– Samansuuntaisia lukuja on kerrottu sosiaalisessa mediassa siivousyrittäjien ryhmässä muualtakin. Kun ensimmäinen paniikki levisi, jotkin pienemmät yritykset lopettivat siivoukset kokonaan, kertoo Puhtaan Ilon toimitusjohtaja Eeva-Leena Lappalainen.

Marko Puumalainen Ulla Raunio on yksi Puhdas Ilo -yrityksen siivoojista. Kotisiivousten kysyntä on korona-aikana vähentynyt.

Puhdas Ilo siivoaa myös yritystiloja. Sen 50 siivoojaa on toistaiseksi pystytty pitämään töissä, mutta työsopimusten minimitunneilla.

Valtakunnallisella SSTL Puhtausala -yhdistyksellä ei ole koottua tietoa kotisiivousyritysten taloudellisista menetyksistä korona-aikana.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Per-Olof Ekström korostaa, etteivät koronarajoitukset estä kotisiivousten tekemistä.

– Alalla on tarkat ohjeet, miten siivoukset (korona-aikana) tehdään turvallisesti.

Ohjeiden mukaan siivous suoritetaan mahdollisuuksien mukaan silloin, kun asiakas ei ole kotona. Jos asiakas on kotona, huolehditaan vähintään kahden metrin turvavälistä. Ohjeita on myös muun muassa suojavarusteista ja desinfioinnista.

Ikäihmiset ulkolenkille siivouksen ajaksi

Yli 70-vuotiaiden kotisiivouksista yrityksillä on erilaisia käytäntöjä. Koti Puhtaaksi on itse päättänyt, ettei se siivoa heidän asunnoissaan, jos asiakkaat ovat kotona. Ikäihmiset ovat koronaviruksen riskiryhmää.

– Tämän oman linjauksemme vuoksi olemme joutuneet jättämään käyntejä väliin, mutta ei ihan valtavia määriä. Ihmiset ovat ymmärtäväisiä niin, että yleensä ulkoilulenkki järjestyy (siivouksen ajaksi), Henri Haho sanoo.

Puhdas Ilo tekee siivouksia yli 70-vuotiaille myös, kun he ovat kotona. Koteihin mennään suojavarusteissa, ja asiakasta pyydetään menemään eri huoneeseen.

Lappalainen muistuttaa, että puhtaus on erittäin tärkeä osa ihmisten hyvinvointia.

– Mietin, mikä on pahempi: se, että mennään suojautuneena siivoamaan ihmisten koteja puhtaiksi vai eikö mennä. Tietysti meidän alueellamme on hyvin vähän koronatartuntoja, joten olemme eri tilanteessa kuin vastaavat yritykset Uudellamaalla, hän sanoo.

Marko Puumalainen Iida Heikkinen on Puhdas Ilo -siivouspalveluyrityksen kesätyöntekijä.

Haho korostaa, että ikävä kriisi voi myös antaa mahdollisuuksia uuteen. Koti Puhtaaksi on esimerkiksi vaihtanut ikäihmisten kotisiivouksia kaupassakäyntiapuun ja luonut uuden yhteistyökuvion, jolla asiakkaalle tarjotaan siivouksen ajaksi hotellielämys.

Korona on vähentänyt myös putkimiesten ja muiden LVI-alan ammattilaisten kotikäyntejä.

– Huoltokeikat kuluttajien luo ovat ratkaisevasti vähentyneet. Ne ovat nyt hyvin vähäisiä verrattuna siihen, mitä ne ovat olleet ja myös suhteessa tarpeeseen, kertoo alan työnantajayrityksiä edustavan LVI Teknisten Urakoitsijoiden erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen.

Mäkisen mukaan uudisrakennuskohteissa ja muilla isoilla työmailla LVI-alan työt ovat jatkuneet normaalisti.

– Pienemmillä paikkakunnilla, missä ei ole isoa uudistuotantoa ja tehdään etupäässä huoltoa, saattaa jo koko porukka olla lomautettuna ja pomo tekee itse ne muutamat päivystyskeikat, Mäkinen sanoo.

Alalla harmitellaan Mäkisen mukaan sitä, että huoltokeikkoja on peruttu myös taloyhtiöistä, joiden yhteisissä teknisissä tiloissa voisi tehdä töitä kohtaamatta asukkaita.

Mäkisen mukaan LVI-alan työntekijät välttävät korona-aikana kotikäynneillä kontakteja ja noudattavat erityistä hygieniaa Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti.

Nuohous on lakisääteistä

Nuohousalan yritykset tekivät huhtikuun alusta kuutisen viikkoa vain välttämättömiä nuohouksia, koska sisäministeriö suositteli koronaepidemian vuoksi siirtämään kaikkia muita nuohouksia.

– Suositus aiheutti sen, että nuohousyritysten tilauskanta väheni radikaalisti. Yritystoimintaa jouduttiin ajamaan monin paikoin alas, ja lomautuksiakin oli, kertoo Nuohousalan keskusliiton toimitusjohtaja Hannu Murtokare.

Viime torstaina ministeriö tiedotti, ettei koronaepidemian pitkittyessä nuohouksia voi siirtää määräämättömäksi ajaksi tai jättää kokonaan tekemättä paloturvallisuussyistä.

Liitto on ohjeistanut tekemään nuohoukset niin, että kontakteja asiakkaisiin vältetään ja hygieniasta huolehditaan erityisen hyvin.

– Asiakasta pyydetään siirtymään toiseen tilaan, ja nuohoojille suositellaan myös kasvomaskien käyttöä, Murtokare sanoo.

Murtokaren mukaan Suomessa on noin 650 nuohoojaa, joista suurin osa on yksinyrittäjiä.

Nuohous on lakisääteistä. Vakituisissa asuinkäytössä olevien rakennusten tulisijat ja savuhormit tulee nuohota vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnoissa kolmen vuoden välein.

Jos tulisijoja käytetään paljon, on nuohouksia syytä tehdä tarpeen mukaan useamminkin.