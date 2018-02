Tietääkö kaupan lämmin paistoleipä kylmää kyytiä leipureille? Paistoleivän suosio on suuri, ja leipomoala yrittää sopeutua Kauppa pyrkii lisäämään kotimaisen leivän osuutta uuneissa. Nyt se vaihtelee kaupparyhmittäin. Mari Koukkula Kauppias Ilpo Romppanen sanoo lähileivän pysyvän arvossaan. Asiakkaat kuitenkin odottavat saavansa tuoretta leipää aina, kun kauppa on auki, ja siksi käytetään myös kauppaketjujen pakasteita.

Tuore lämmin leipä tuoksuu yhä useammassa kaupassa, Otavan K-marketissa heti ovensuussa.

— Kaupassa paistettavaan leipään on panostettu, ja menekki on ihan kohtalaista. Niillä on ostajia kautta asiakaskunnan, kertoo kauppias Ilpo Romppanen.

Keskon tiedotuksesta kerrotaan, että paistopiste löytyy jo valtaosasta K-ryhmän ruokakauppoja. Missä vielä ei ole, sinne remonttien yhteydessä uuni rakennetaan, jos se on teknisesti mahdollista.

Paistopisteiden myynti on lisääntynyt merkittävästi ja kasvaa yhä.

Lisäksi isot leipomoyritykset ovat perustaneet kauppojen takahuoneisiin erillisiä jauholeipomoita.

Keskon jakeluauto tuo paistovalmiit leivät pakastettuna Otavaan. Niiden valmistaminen on vaivatonta.

Kauppias sanoo, ettei helppous silti ole pääsyy paistotuotteiden yleistymiseen vaan se, että asiakkaiden tuoreen leivän odotuksiin on pyrittävä vastaamaan. Kaupoilla on entistä laajemmat aukiolot, eivätkä leipomot leivo viikonloppuisin.

Romppanen vakuuttaa, että kauppa haluaa pitää lähileipomoiden tuotteet edelleen arvossaan.

— Nämä paistotuotteet ovat valikoiman täydentäjinä ja monipuolistajia.

Keskon mukaan ruokakauppojen paistopisteillä paistettavista kypsä- ja raakapakasteista yli 60 prosenttia on kotimaassa valmistettuja, ja osuutta halutaan kasvattaa.

"Kasvu on ollut merkittävää"

S-ryhmä ilmoittaa osuuden valtakunnan valikoimissa olevan niinikään 60 prosentin luokkaa.

K-kaupoissa myynti on kasvanut ”merkittävästi”. S-kaupoissa paistopistetuotteiden myynti kasvoi viime vuonna 10 prosenttia myydyissä kiloissa mitattuna. Kasvun arvioidaan jatkuvan mutta tasaantuvan, koska monelle kuluttajalle ostaminen on jo vakiintunutta toimintaa.

Mari Koukkula Kauppaketjut hankkivat tuotteita pitkälti perinteisten valmistusmaiden mukaan, tyyliin ruisleivät Suomesta tai patongit ja croissantit Ranskasta.

Tasaantumista aiheuttaa myös se, että kuluttajien kiinnostus lähileipomoiden käsityöleipiin, juureen leivottuihin leipiin ja paikallisiin erikoisuuksiin on taas lisääntynyt.

Suur-Savon marketkaupan johtaja Iiro Siponen kertoo paistopisteen löytyvän kuudesta alueosuuskaupan toimipisteestä.

— Sellainen tuli muun muassa kahteen uuteen Saleen ja seuraava Pieksämäen Prismaan. Mikkelin Prismassa paistopistettä ei ole, koska oma leipomo on Mikkelissä lähellä, sanoo Siponen.

— Kokemukset ovat hyvät.

Lidl sanoo vievänsä paljon suomalaista leipää

Lidlillä on paistopisteet Suomen jokaisessa myymälässä. Suomen osto-osastolta kerrotaan, että juuri paistetut tuotteet ovat jonkin verran korvanneet pussitettua leipää ostoskärryissä.

Lidlin paistopistetuotteista 30 prosenttia on valmistettu Suomessa. Lidl nostaa esiin kansainvälisen verkoston merkityksen. Suomalaisia tuotteita on päätynyt ketjun kautta vientiin.

Leipuriliiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen toteaa, että suunta on parempaan päin, jos kotimaisten paistopistetuotteiden osuus on noussut 60 prosenttiin.

— Siihen nähden, miten tehokkaasti suuret tuotantolaitokset ulkomailla tekevät kilpailevia tuotteita.

Väyrynen pohtii, että kaupan ja sisäänostajien houkutus tarttua halpaan tuontileipään on suuri.

— Leipomoyritysten menestymisen mahdollisuudet liittyvät siihen, että kaupat haluavat erilaistaa tarjontaa, sekä tietenkin kuluttajiin. He voivat pitää pienten puolta.

— On hyvä, että käydään keskustelua kotimaisuudesta ja paikallisuudesta, korostaa Väyrynen.

Mari Koukkula Riisipiirakka on tyypillinen kotimainen tuote.

Hän kuvailee leipomoyrittäjien työpäiviä. Niissä liikutaan jaksamisen rajoilla.

— Leipurit ovat sitkeitä. Yrityksiä kyllä lopettaa eri syistä, jatkajien puutteesta ja myös konkurssien vuoksi, mutta monet ovat myös onnistuneet miettimään, miten pärjäävät kilpailussa.

Kaupan paistopisteleivät ovat Väyrysen mukaan olleet kilpailutekijä jo vuosia. Kotimainen vastaava tuotanto on jonkin verran lisääntynyt, eli leipomoala on osin sopeutunut.

Työmarkkinat eivät jousta

Väyrynen on varma siitä, että paikalliset leipomot toimisivat laajemmin myös viikonloppuisin, jos työmarkkinat olisivat joustavammat paikalliseen sopimiseen.

— Nyt työehtosopimusjärjestelmä on sellainen, että isot yritykset haluavat pitää koneet tehokkaasti toiminnassa ja ay-liike edustaa jäykkyyttä. Pienet yritykset joutuvat tyytymään tilanteeseen.

MTK:n vilja-asiamies Max Schulman sanoo, että tuoreus luo mielikuvaa kaupan paistotuotteiden kotimaisuudesta. Moni kuluttaja ei tunne ulkomaista alkuperää.

— Pitääkö siitä välittää, on eri asia, mutta hyvä se on kuluttajan ainakin tietää, puntaroi Schulman.

Leipäkulttuuri voi voimistua

Kotimaisuudella on Schulmanin mukaan merkitystä tuottajien kannalta, vaikka viljelijän osuus kaupassa myytävän leivän hinnasta onkin järjestön arvioimana 4–6 prosenttia.

Silti Schulmanin mielestä kaupassa paistamisen yleistymisessä voi nähdä myönteisiä piirteitä.

— Rinnalla menee muutakin leipää ja paljon, myös suomalaisista jauhoista tehtyä. Tällä ylläpidetään leipäkulttuuriamme.

Mari Koukkula Airi Airaksinen ja Kimmo Ravolainen asioivat K-market Otavan leipähyllyillä.

Schulman haastaa suomalaiset leipomot vastaamaan kilpailuun, kehittämään omaa pakastetuotantoa ja jopa viemään tuotteitaan. Työn osuus kustannuksista jäisi Suomeen, ja samalla tuottajien raaka-aineen kysyntä voisi kasvaa.

— Leipomoala on toki kovin kilpailtu, ja toiminnan kehittäminen vaatii investointeja, myöntää hän.

Myös sellainen este on, että kaikki kotimaiset viljalajit eivät kestä pakastamista.

Vastaavasti gluteenittomat tuotteet ja kaurabuumi voivat Schulmanin mukaan avata uusia mahdollisuuksia. Markkinointi vain vaatii sellaisia ponnistuksia, joihin tuottajilla yksin ei ole rahkeita.

Moilanen vahva pakasteissa...

Pieksämäkeläinen leipomoyritys Moilas Oy ilmoitti noin vuosi sitten ratkaisusta, jossa se luopuu lämpimän leivän kuljettamisesta kauppoihin. Yrityksen mukaan tuoreus säilyy pakasteina, ja jakelualuetta kasvatettiin.

Moilas piti tuolloin kilpailua leipätiskeillä niin kovana, että kannattavuus hävisi tuoreen leivän rahdin kustannuksiin.

Linjauksen mahdollisti yhtiön koko ja toimintatapa eli se, että perheyrityksestä oli kasvanut gluteenittomassa leivonnassa Euroopan-laajuinen toimija. Pakastustekniikkaan oli myös tehty 10 miljoonan euron investointi.

Toimitusjohtaja Juha Moilanen sanoo, että valittu pakasteiden ja kotimaisten paistopisteiden tie vaikuttaa oikealta.

— Se on täyttä tulevaisuutta ja luonnollinen seuraus siitä, että kotitaloudet pienenevät. Isoa paketteja ei osteta, jos ollaan singlejä, ja pariskunnatkin haluavat ostaa toinen toista ja toinen toista tuotetta, päättelee Moilanen.

...mutta pieni askel takaisin päin

Hän kuitenkin sanoo, että ratkaisussa otetaan sen verran takaisin, että uunituoretta leipää ryhdytään maaliskuun alusta jälleen jakelemaan lähiympäristöön.

— Kysyntä asiakkailta on ollut kova. Menemme klassikkotuotteilla lähikaupunkeihin kuten Mikkeliin, Jyväskylään, Kuopioon ja Varkauteen.