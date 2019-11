Koirien, kissojen ja jopa papukaijan hoitaja — Kangasniemen vuoden yrittäjä on lemmikkieläinhoitolaa 30 vuotta pyörittänyt Janet Tervashonka

Lemmikkihoitola Janeterin yrittäjä Janet Tervashonka Kangasniemeltä elää unelmaansa.

— Olen aina haaveillut, että saisin tehdä juuri sitä työtä, mistä kaikkein eniten pidän eli hoitaa eläimiä ja nimenomaan koiria, toteaa Tervashonka.

Tervashongalla on majoitusta ja monipuolisia palveluja tarjoava lemmikkieläinhoitola, jossa on erikseen tilat koira- ja kissa-asiakkaille.

Tänä syksynä hoidossa on tosin ollut Tervashongan mukaan myös pupuja ja papukaija.

Hoitola tarjoaa asiakkaille majoituksen lisäksi muun muassa turkin trimmausta, kynsien leikkausta, hierontaa ja tarvittaessa myös koulutusta.

Tervashongan lemmikkieläinhoitola vastaa Kangasniemellä myös löytöeläinten vastaanottamisesta.

Palkinto sitkeydestä

Tervashonka palkittiin Kangasniemen vuoden yrittäjänä perjantaina joulukauden avajaisten yhteydessä.

Valinnasta vastaa Kangasniemen Yrittäjät ry.

Valintaperusteissa mainitaan pitkäjänteinen työ yrittäjänä.

Tervashonka on pyörittänyt lemmikkihoitolaa Kangasniemellä 30 vuotta.

Aluksi puoli vuotta vuoden verran Hokan Kinttuniemessä. Sen jälkeen Janet ja hänen puolisonsa Jouni Tervashonka ostivat autiotilan, jonka päärakennuksesta pariskunta remontoi perheelleen kodin.

Tyhjilleen jääneestä navetasta rakentui ensin koirahoitola. Viime keväänä avattiin erillinen kissahoitola, jonka mukavuuksiin kuuluvat muun muassa häkkikohtainen lattialämmitys ja ilmastointi sekä ulkoilumahdollisuus katetulla terassilla.

Koirahoitolan asiakkailla on samat mukavuudet.

Täysipäiväiseksi yrittäjäksi

Kodin, yrityksen ja työn ohessa Janet Tervashonka on opiskellut alalla tarvittavia taitoja.

Tervashonka on ammattitutkinnon suorittanut eläintenhoitaja ja eläintenkouluttaja ja sen lisäksi hän on käynyt muun muassa hieronta ja trimmauskursseja.

Vuosi sitten hän jättäytyi täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Sitä ennen hän teki palkkatöitä lehdenjakajana.

— Yrittäjäksi jättäytymisen mahdollisti yksinkertaisesti se, että lemmikkihoitolan asiakasmäärät ovat koko ajan kasvaneet.

Tervashonka ei halua puhua yrityksensä liikevaihdosta.

— Yksinyrittäjänkin on elettävä ja syötävä, enkä laske sen varaan, että saisin yrityksestäni siihen sijoittamani rahat joskus takaisin. Tärkeinä on, että saan tehdä rakastamaani työtä ja että sekä lemmikit että heidän omistajansa ovat tyytyväisiä.



Tunnustuspalkinnosta Tervashonka on erityisen otettu.

— Palkinto on samalla tunnustus edustamallani alalle, meille yksinyrittäjille ja myös kaikille naisyrittäjille.