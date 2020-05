Ennätyksellisen leuto talvi ja viileä kevät on ollut haastava yhdistelmä mehiläisille – Juvalaiset Jaatiset perustivat mehiläistarhan jäätyään eläkkeelle luomutilan töistä

Tämä on ollut poikkeuksellinen kevät Merja ja Matti Jaatisen mehiläistarhalla Juvalla. Talvi oli niin leuto, että mehiläiset lähtivät lennolle jo helmikuun lopussa.

Mehiläiset muodostavat talveksi pesän sisälle pallon, joka pysyy lämpimänä kovissakin pakkasissa. Tänä vuonna talvipallo purkautui turhan aikaisin.

– Mehiläiset kiertelivät pesän ympärillä melko lyhyen matkan ja palasivat melko pian takaisin pesään, koska oli kuitenkin niin kylmää. Tällaisen puhdistuslennon jälkeen tiesimme kuitenkin, että niillä on kaikki hyvin.

Talvipallo oli purkautunut ja mehiläiset aloittivat aktiivielämän.

Mehiläiset ulostavat talven jälkeen pesän ulkopuolelle, ja niillä on myös kova ravinnon tarve.

Ensimmäisen lennon jälkeen emot aloittivat muninnan.

Mehiläisiä talviruokitaan syksyllä, mutta nyt ruokintaa jouduttiin jatkamaan helmikuussa sokerinesteellä ja hunajakakuilla. Aikainen lentoonlähtö kulutti energiaa, eikä ravintoa löydy vieläkään riittävästi luonnosta kylmän kevään takia.

Tarkastuskierros pesillä

Tiistain kierroksella Partalan kartanon pellon laidalla Matti Jaatinen tarkistaa mehiläisten ruuan tarpeen kokeilemalla, minkä painoinen kenno on. Hän antaa varmuuden vuoksi ruokakakun, joka riittää loppuviikoksi.

Samalla hän huomaa, että pesien emo on kunnossa ja uusia mehiläisiä on tulossa.

– Olen kiertänyt kevään aikana tarkastamassa, että kaikilla pesillä on riittävästi ravintoa. Ruuasta saattaa olla pula lämpimän talven jälkeen. Toisaalta ulkona on ollut vielä niin kylmää, että ravintoa ei löydy luonnosta.

Kun päivälämpötila on reilusti kymmenen asteen yläpuolella, mehiläiset tekevät pidempiä kierroksia ja löytävät ravintoa.

– Toivotaan, että ensi viikko olisi jo lämpimämpi. Ennätyksellisen leuto talvi ja viileä kevät on ollut haastava yhdistelmä myös mehiläisille.

Vesa Vuorela Matti Jaatinen ryhtyi Merja-puolisonsa kanssa tuottamaan hunajaa neljä vuotta sitten.

Kokeneet luomuviljelijät tuottavat luomuhunajaa

Jaatiset ovat tuottaneet luomuhunajaa neljä vuotta. He ovat kokeneita luomuviljelijöitä, sillä Sappion tilaa viljelty luonnonmukaisesti jo yli 40 vuotta. Sukupolvenvaihdos tilalla antoi aikaa mehiläistarhan perustamiselle.

– Kun jäimme vaimoni kanssa eläkkeelle neljä vuotta sitten, aloitimme hunajatuotannon. Olimme sitä jo suunnitelleet pidempään, mutta maatilan töiltä emme ehtineet aiemmin.

Kotimaisesta hunajasta noin kymmenesosa tuotetaan luomuna.

– Kun tuotannossa ei käytetä torjunta-aineita, on se luonnon monimuotoisuuden kannalta kaikkien turvallisinta. Samalla luomuviljely on mehiläisystävällistä.

Mehiläisille annetaan syksyllä talviruuaksi sokeria. Luomutuotannossa vaaditaan, että tämä sokeri on luonnonmukaisesti tuotettu. Luomumehiläisille ei saa syöttää siitepölyn korvikkeeksi muuta kuin luomumehiläisten keräämää siitepölyä.

– Pesien sijoittelussa on tärkeää, että vilkasliikenteiset tiet, kaatopaikat ja vedenpuhdistamot ovat kaukana. Pesät on sijoitettu luomupeltojen laidoille ja metsäalueille, kertoo Jaatinen.

Suurin osa Jaatisten pesistä sijaitsee Sappion tilalla Kiiskilässä. Kirkonkylän liepeillä on muutama, ja Partalan sekä Vehmaan luomupeltojen laidassa loput. Yhteensä niitä on noin 35.

– Kun mehiläispesät on saatu paikalleen, ne laitetaan kesäasentoon. Samalla lisätään kalustoa eli lisätään pesiä, jolla estetään mehiläisten parveilukuume. Se on tärkeää pysäyttää ajoissa, muuten mehiläiset karkaavat kauas.

Pesien ympärille on laitettu suojaksi sähköaidat.

– Villieläimet tulevat niitä tutkimaan, karhutkin. Minulla itselläni ei ole karhuhavaintoja, mutta kyllä niitä ainakin Vehmaalla liikkuu, toteaa Jaatinen.

Ammattiopiston katolla mehiläistarha

Mehiläiset voivat viihtyä myös kaupungissa. Etelä-Savon ammattiopiston Esedun katolle Mikkelin Otavankadulle muutti vuosi sitten 22 000 mehiläistä.

EU-rahoitteisella hankkeella tutkittiin kaupungin kattojen hyödyntäminen kiertotaloudessa. Mitä mehiläisille kuuluu, Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudessa-hankkeen projektipäällikkö Esa Kohvakka?

– Mehiläisille kuuluu hyvää. Ne viihtyivät hyvin Esedun katolla ja saimme viime kesänä 55 kiloa hunajaa yhdestä pesästä. Sitä on käytetty oppilaitoksen ruuanlaitossa ja leivonnassa sekä opetuskeittiössä.

Onni Ojala Ammattiopisto Esedun katolle tuotiin viime kesäksi mehiläisiä, ja siellä ne tulevat olemaan ensi kesänkin. Kuva toukokuulta 2019.

Viime syksynä oli tehtävä päätös siitä, tuodaanko mehiläiset pois katolta vai kokeillaanko menestyvätkö ne talven yli. Mehiläiset jäivät katolle ja ne ovat talvehtineet hyvin. Siellä ne tulevat olemaan ensi kesänkin.

– Koska mehiläiset ovat hyviä pölyttäjiä, tämä päätös vaikuttaa varmasti myös marjapensaiden ja hedelmäpuiden satoon Kirjalassa ja Nuijamiehessä.

Katto on mainio paikka mehiläistarhalle, koska siellä se ei tarvitse lukitusta tai suojausta.

– Kauppakeskuksia kannustaisin kokeilemaan, Kohvalla vinkkaa.

Osa Esedun mehiläisistä lähti viime kesänä parveilemaan, mutta uusia on tullut tilalle.

– Opetuksessa on tuotu esille kiertotaloutta, lähiruokaa ja vähähiilisyyttä. Vuoden aikana on myös näytetty, että tällainen on mahdollista keskellä kaupunkia, sanoo Kohvakka.

Kestävän kehityksen teemavuoden kunniaksi Esedun katolle asennetaan livekamera, jolla seurataan mehiläisyhdyskunnan elämää. Esedun nettisivuille on tulossa tietoa hankkeesta lähiaikoina.

Maailman mehiläispäivää vietetään keskiviikkona 20. toukokuuta. Lisätietoa tarhauksesta saa esimerkiksi Etelä-Savon mehiläishoitajien liitosta.