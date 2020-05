Älä sorru velkakierteeseen, jos tulot romahtavat – Kymmenen vinkkiä, joilla pelastat taloutesi lomautuksen tai työttömyyden iskiessä

Poikkeusoloissa monen tulotaso notkahtaa. Pitkän lomautuksen tai työttömyyden iskiessä niiaus ei aina jää pieneksi. Jos puskuria ei ole ja entiset menot juoksevat, tulojen ja menojen yhtälö alkaa äkkiä näyttää huonolta. Talousahdinkoon ei kuitenkaan tarvitse suin päin antautua. Pysähtymällä, ennakoimalla ja suunnittelemalla voi selvitä tulojen pudotuksesta ja alkaa rakentaa puskuria tulevaisuuden varalle. Tulojen notkahdettua ei missään nimessä kannata sortua hoitamaan velkaa velalla.

Näillä vinkeillä pääset alkuun:

1 Kirjaa tulosi ja menosi ylös mahdollisimman tarkasti.

Arvioi menosi realistisesti, ja seuraa niitä koko ajan.

2 Listaa elintärkeät menot.

Tärkeintä on, että rahat riittävät ruokaan, asumiseen, lääkkeisiin, työmatkakuluihin, puhelimeen ja nettiin – näiden jälkeen löytyy yleensä karsimisen varaa.

Helpointa on usein tinkiä maksullisista harrastuksista, vaatteista, matkoista ja huveista. Monet näistä menoista voi korvata ilmaisilla tai hyvin edullisilla vaihtoehdoilla. Luonnossa liikkuminen ei maksa mitään, ja vaatteita saa kirpputoreilta.

3 Selvitä, miten voit tinkiä välttämättömistä menoista, ainakin tilapäisesti.

Tarkastele päivittäistavaramenojasi. Onko säästöjä saatavissa esimerkiksi suunnittelemalla viikon ruokalista etukäteen? Itse tehty ruoka on edullisempaa kuin valmisruoka. Netistä löytyy paljon ohjeita edullisen kotiruoan valmistukseen ja muitakin arjen säästövinkkejä.

Viikon ostosten tekeminen kerralla vähentää kauppakäyntejä ja heräteostoksia.

Jos olet työssä ja voit tehdä etätöitä, säästät työmatkakuluissa, ja todennäköisesti myös ruokamenoissa, koska kotilounas on yleensä edullisempi kuin työpaikkaruokalan lounas.

Jos asut vuokralla, voit kysyä maksuaikaa tai vuokran alentamista määräajaksi.

Anssi Hietamaa

4 Kysele, voiko luottoihin saada maksuaikaa tai koron alennusta.

Pankit myöntävät yleisesti asuntolainoista lyhennysvapaita, jotkut jopa vuodeksi. Koronaepidemiasta johtuvista syistä saatu lyhennysvapaa on monilla pankeilla kuluton.

Ole yhteydessä velkojiin, ja neuvottele väliaikaisesta ratkaisusta myös, jos sinulla on esimerkiksi useita korttiluottoja tai autolaina. Mitä aikaisemmin ennakoit taloutesi heikkenemisen, sen helpompi järjestelyjä on yleensä tehdä. Avaa tilanteesi velkojille tarkasti. Heidän on helpompi suostua järjestelyyn, jos he näkevät, että tilanne on väliaikainen.

Pikavippiyritykset ovat usein nihkeitä tekemään järjestelyjä.

Vaikka lainat painaisivat päälle, muista hoitaa aina ensin elintärkeät menot. Asuntoa ei ole järkevää menettää esimerkiksi maksamattomien vuokrien takia.

5 Jos tilanteesi vaikuttaa sekavalta, hae apua.

Oikeusaputoimistot antavat maksutonta velkaneuvontaa. Palvelu siirtyi kunnilta oikeusaputoimistoille viime vuoden alussa.

Myös yksityistä talousohjausta ja velkaneuvontaa on saatavilla. Esimerkiksi Veloistaeroon.fi ja velkapuhelin.fi tarjoavat neuvontaa yksityisille ja yrityksille.

Myös Takuusäätiö antaa talousohjausta ja esimerkiksi pienlainoja kertaluonteiseen menoon.

6 Varo taloudenpitoa luottokorttien ja kulutusluottojen varassa.

Jos ole jo usean luoton "loukussa", voit kokeilla lainojen "vyöryttämistä". Listaa velat pienimmästä suurimpaan, (esimerkiksi: 1000 euroa visa-velkaa, 2000 euroa mastercard-velkaa, 3000 euroa joustoluotto-velkaa). Tingi joistain menoistasi niin, että voit lyhentää yhtä velkaa vaikka sadalla eurolla enemmän kuin normaalisti. Kun yksi luotto on maksettu pois, voit käyttää enemmän rahaa muiden luottojen maksuun ja takaisinmaksuaika lyhenee. Jos esimerkiksi käytät 1 000 euron visa-velan lyhentämiseen 200 euroa kuussa, pääset siitä eroon viidessä kuukaudessa. Sitten voit käyttää 200 euroa enemmän seuraavan luoton lyhentämiseen.

7 Jos tulosi näyttävät putoavan pitkäksi aikaa, mieti, voitko myydä omaisuutta. Myymistä kannattaa harkita ainakin, jos sillä voi välttää velkaongelmat.

Suomalaiset pitävät yleensä omistusasunnosta kiinni viimeiseen asti. Samalla talous voi olla niin ahtaalla, ettei rahaa tahdo riittää ruokaan. Silloin kannattaa miettiä, miten elämä muuttuisi, jos siirtyisi asumaan pienempään omistusasuntoon tai vuokralle.

Jos omistat kesämökin, jolla on vähän käyttöä, kannattaa harkita mökin myyntiä ja mökkeilyinnon iskiessä käyttää vuokramökkiä. Sama menettely toimii myös autossa, veneessä ja moottoripyörässä. Vähällä käytöllä vuokraaminen on edullisempaa, ja myyntirahoilla voi tervehdyttää talouttaan.

8 Tarkista, voitko saada tukia ja avustuksia.

Jos saat Kelasta kielteisen päätöksen toimeentulotuesta, voit silti olla oikeutettu kuntasi sosiaalitoimen harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen. Voit myös hakea apua myös seurakunnasta: ruoka-apua tai rahallista apua. Kirkon diakoniarahasto myönsi viime vuonna yhteensä 1,2 miljoonan euron avustukset. Tukikummit-säätiö avustaa lasten harraste- ja opintomenoissa. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

9 Mieti, voisitko saada jostain lisää tuloja, jos tulosi tai työttömyyskorvaus eivät riitä.

Monia sivutöitä on usein saatavilla: jakelua, keikkatöitä henkilöstöpalveluyritysten kautta. Kesällä voi poimia marjoja myyntiin. Satunnaiset marjanpoimintatulot ovat verottomia.

Voit myös miettiä, onko sinulla jokin sellainen taito, joka voisi hyödyttää myös muita. Toiminimen kautta voi tehdä lisätuloja laskuttamalla työsuorituksista.

10 Ala rakentaa puskuria yllättäviä menoja tai seuraavaa talouden notkahdusta varten.

Laita joka kuukausi edes pieni rahamäärä säästöön ennen kuin käytät rahaa muuhun. Suosi säästötiliä, johon ei sinulla ei ole korttia. Jotkut käyttävät tiliä, jolta voi nostaa rahaa vain fyysisesti pankissa käymällä.

Toiset onnistuvat säästämään tekemällä sopimuksen siitä, että joka kerta kun maksaa ostoksen pankkikortilla, samalla säästötilille siirtyy sovittu summa, vaikkapa vain euro. Näin voi säästää melkein huomaamatta.

Puskurirahaa olisi hyvä kerätä muutaman kuukauden nettopalkan verran.

Juttua varten on haastateltu talousohjaaja, Veloistaeroon.fi-palvelun operatiivista johtaja Satu Mäkelää, joka on myös Suomen Talousopetuksen tuki ry:n toiminnanjohtaja.

Lainojen ”vyöryttämisen” idea on peräisin Valmennusyhtiö Varapuulta.