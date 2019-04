Op-fuusion torjunta tuli puskista Pertunmaalla — "Suuria intohimoja ei näkynyt"

Koitin-Pertunmaan osuuspankin asiakkaiden enemmistön valitsema itsenäisyyden ja paikallisen päätösvallan tie fuusion sijasta yllätti pankin johdon.

Koitin-Pertunmaan osuuspankki suunnitteli yhdistyvänsä kesällä Päijät-Hämeen osuuspankin kanssa. Yhdistymistä oli valmisteltu yhteisymmärryksessä, ja fuusiosta oli pankkien hallitusten yksimieliset esitykset. Koitin-Pertunmaan pankin omistaja-asiakkaat kuitenkin äänestivät osuuskuntakokouksessa järjestelyä vastaan äänin 88–81.

Toteutuminen olisi vaatinut kahden kolmasosan enemmistön hallituksen esityksen taakse.

Toimitusjohtaja Jouko Iso-Kuortti toteaa pankin omistajien aktivoituneen yllättävällä tavalla.

— Järjestetyissä info-tilaisuuksissa ilmeni kevyttä kritiikkiä mutta ei mitään suuria intohimoja. Siinä mielessä tulosta voi pitää yllättävänä, luonnehtii Iso-Kuortti.

Pankilla on 1 900 omistajajäsentä, ja yleensä kokouksissa käy 10–20 ihmistä. Ratkaisevaan kokoukseen odotettiin korkeintaan sataa omistajaa.

— Hallitus ei ole ratkaisua vielä arvioinut vaan kokoontuu normaalisti pääsiäisen jälkeen, kertoo Iso-Kuortti.

Osuustoiminnassa voi tulla yllätyksiä

Taloudellista tai toiminnallista kriisiä tilanne ei aiheuta. Toimitusjohtaja sanoo, että pankki voi edetä vuosibudjetin mukaan. Päijät-Hämeen kanssa oli tehty kuitenkin tehty tätä vuotta pitemmälle tähtääviä suunnitelmia muun muassa digitaalisuuteen liittyvien palveluiden kehittämiseksi. Nyt tarpeet on täytettävä omin voimin.

— Myös kustannussäästöistä on jossain vaiheessa keskusteltava, ja mahdollisesti aukioloaikoihin joudutaan puuttumaan.

Pankilla on kuusi työntekijää ja konttori Pertunmaan Kirkonkylässä. Virallinen kotipaikka on Hartolan puolella Koitissa, josta konttori on päätetty jo aiemmin sulkea.

Osuustoiminnallisissa yrityksissä ylintä valtaa käyttävät omistajat, mikä toisinaan mutkistaa pankkien hallintojen kannattamia rakennejärjestelyitä. Etelä-Savossa kaksi vuotta sitten Kerimäen ja Rantasalmen osuuspankit jättäytyivät sivuun valmistellusta yhdistymisestä maakunnalliseen osuuspankkiin.