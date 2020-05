Korona-aika voi vaikuttaa verotukseen monin tavoin – Katso vinkit lomautuksen, etätöiden ja matkakulujen varalle

Parhaillaan elettävä poikkeuksellinen korona-aika voi vaikuttaa myös tämän vuoden henkilöverotukseen monin tavoin. Esimerkiksi Veronmaksajain keskusliitto on koonnut tietopaketin koronaviruksesta ja veroista. Myös Verohallinnon sivuilta löytyy ohjeita koronavirustilanteeseen liittyen.

– Poikkeuksellinen tilanne on saanut suomalaiset selvästi pohtimaan asioita ja yhteydenottoja on tullut jonkin verran. Työikäiset kyselevät esimerkiksi työhuonekuluista ja iäkkäämmät esimerkiksi testamentteihin liittyvistä kysymyksistä, kertoo veroneuvontajohtaja Kati Malinen Veronmaksajain keskusliitosta.

Lomautus ja irtisanominen

Sadattuhannet suomalaiset ovat joutuneet yt-neuvottelujen piiriin. Pidempi lomautus tai irtisanominen laskee merkittävästi ansiotulojen määrää. Tällaisessa tilanteessa työntekijän kannattaa hakea heti muutosverokorttia.

Työttömyyskassa pidättää ansiopäivärahasta palkan veroprosentin, kuitenkin vähintään 25 prosenttia, ja Kela peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta vähintään 20 prosenttia, ellei maksajille toimiteta muutosverokorttia alemmalla prosentilla.

Etätyöt

Ennennäkemättömän suuri määrä suomalaisia tekee nyt etätöitä. Kotona työskentelystä voi syntyä työntekijälle sekä kuluja että säästöä. Pelkkä korona-aikana kotona tehtävä etätyö ei välttämättä vaikuta työntekijän verotukseen.

Etätöiden tekemisestä aiheutuvat kulut ovat verotuksessa ansiotuloista vähennyskelpoisia tulonhankkimiskuluja. Niitä myönnetään jokaiselle automaattisesti ”viran puolesta” 750 euroa. Jos etätöitä kertyy vuodessa runsaasti, voi työntekijä vaatia verotuksessa vähennettäviksi työtilasta johtuvia kuluja.

– Jos tavallisesti tekee lähes pelkästään toimistotöitä, ei esimerkiksi kolmen kuukauden etätyö koronan takia vielä välttämättä vaikuta verotukseen, mikäli muita tulonhankkimismenoja ei ole, Malinen sanoo.

Verotuksessa voi vähentää laskennallisen työhuonevähennyksen, joka on 900 euroa, mikäli etätyöpäiviä on yli puolet vuoden työpäivistä tai 450 euroa, mikäli etätyöpäiviä on alle puolet vuoden työpäivistä. Nämä summat ovat vuoden 2019 verotuksen mukaiset. Verottaja varmistaa tämän vuoden työhuonevähennyksen suuruuden ehkä vasta joulukuussa.

– Voisi olla kohtuullista, että työhuonevähennyksen määrää vuoden 2020 vuoden verotuksessa nostettaisiin. Aika monessa taloudessa poikkeustilanne on varmasti aiheuttanut ylimääräisiä hankintoja.

Laskennallinen työhuonevähennys kattaa muun muassa vuokrat, sähköt, kalusteet ja siivouksen. Veroneuvontajohtaja Kati Malisen mukaan voikin olla kannattavaa vähentää tulonhankkimiskuluina työhuoneesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

– Näin on etenkin, jos on tehnyt isompia hankintoja. Huono puoli on, että todellisten kulujen laskeminen voi olla työlästä ja niiden määrä pitää pystyä selvittämään.

Etätöitä varten hankittujen työvälineiden ja kalusteiden kustannukset voi vähentää verotuksessa. Esimerkiksi tietokoneesta voi vähentää puolet, jos työntekijä pystyy osoittamaan, että koneella on työkäyttöä tai sata prosenttia, jos työntekijä pystyy osoittamaan tietokoneen olevan pääasiassa työkäytössä. Työnantajan etätöihin hankkimista laitteista tai kalusteista ei aiheudu työntekijälle veroseuraamuksia, jollei myös omistusoikeus siirry työntekijälle.

Matkakulut

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut voi verotuksessa vähentää vain sellaiselta ajalta, jolloin oikeasti käy työpaikalla. Jos koronavirusepidemian vuoksi on etätöissä esimerkiksi koko huhti-, touko- ja kesäkuun, ei kyseisiltä kuukausilta voi vähentää asunnon ja työpaikan välisiä matkakulujakaan.

Kodin ja työpaikan välisten matkakustannusten omavastuuosuus vuodessa on 750 euroa. Vain tämän summan ylittävän osuuden voi siis vähentää verotuksessa.

Omavastuuosuutta kuitenkin pienennetään, jos työntekijä saa työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai päivärahaa. Omavastuu pienenee 70 euroa jokaiselta täydeltä korvauskuukaudelta.

Lähteet: vero.fi, Taloustaito 4/20