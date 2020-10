Vaateliikkeet Top Sport ja Vero Moda lopettavat myymälänsä Mikkelissä

Mikkelistä loppuu kaksi vaateliikettä. Kauppakeskus Akselin urheiluvaateliike Top Sportissa ja kauppakeskus Stellan naistenvaateliike Vero Modassa on meneillään loppuunmyynnit.

Top Sport lopettaa maaliskuun 2021 loppuun mennessä, jolloin sen vuokrasopimus päättyy ja Vero Moda vuodenvaihteessa tai sen jälkeen.

Top Sportin lopettamispäätös on seurausta kesällä käydyistä yt-neuvotteluista, ja sitä perustellaan tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä.

Top Sportin myymäläpäällikkö Mari Savela kertoo, että Top Sportissa työskenteleville sekä määräaikaisille että vakituisille työntekijöille ei tällä hetkellä ole tarjota muita töitä ketjusta.

Top Sportit omistaa L-fashion Group Oy, johon kuuluvat myös Luhta Brand Store -myymälät. Mikkelissä on myös Luhta Brand Store -liike kauppakeskus Akselissa. Sen toiminta jatkuu normaalisti.

– Tilanne on todella kurja työntekijöidemme osalta. Asiakkaatkin harmittelevat lopettamispäätöstä, Savela sanoo.

Savelan mukaan koronatilanne vaikuttaa liikkeiden myyntiin ja tulevaisuuteen.

Tilanne on todella kurja työntekijöidemme osalta. Asiakkaatkin harmittelevat lopettamispäätöstä. — Mari Savela

– Luhta päätti viime keväänä, että kaikki ketjun liikkeet laitettiin viideksi viikoksi kiinni. Vaikka ihmiset tällä hetkellä uskaltavatkin liikkua vähän enemmän, muutama viikko sitten Mikkelin vaikea koronatilanne näkyi meilläkin. Trendinä näyttäisi olevan, että ihmiset eivät enää tule kauppoihin kiertelemään, vaan myymälästä haetaan varta vasten jotain tiettyä ostosta.

Vero Moda loppuu vuodenvaihteessa tai sen jälkeen

Vero Modassa yt-neuvottelut käytiin viime kesänä. Sulkemispäätös liittyy liiketoiminnallisiin syihin.

– Mikkelin myymälän lisäksi lopetamme toisen Vero Modan Iisalmessa. Emme ole vielä tarkkaan päättäneet, lopetammeko Mikkelin myymälän ennen vuodenvaihdetta vai sen jälkeen, kertoo joensuulaisen Kekäle Oy:n toimitusjohtaja Joonas Kekäle.

Kekäle Oy omistaa osan Vero Moda -myymälöistä, joista yhtenä Mikkelin myymälän.

Jussi Lopperi Kauppakeskus Stellan Vero Modan sulkeminen liittyy liiketoiminnallisiin syihin. Kuvituskuva.

Kekäle kertoo, että osalle Vero Modan työntekijöistä on tarjottu töitä ja osan kanssa työsuhde on jouduttu päättämään. Osan kohdalla tilanne on vielä auki.

Vero Moda ehti toimia kauppakeskus Stellassa 2010-luvulta lähtien.