Savon Kuljetus sulautumassa kahden muun yrityksen kanssa

Maarakentamisen, kiviaineskaupan ja kuljettamisen aloille syntyy uusi monialakonserni, jos neuvoteltavana oleva kolmen yhtiön yhdistämissuunnitelma toteutuu.

Savon Kuljetus, Kuljetuspolar ja Keski-Suomen Kuljetus tiedottivat maanantaina, että ne neuvottelevat sulautumisesta.

Uudella perustettavalla yhtiöllä olisi 150 miljoonan euron liikevaihto ja 200 työntekijää. Mahdollisesta sulautumisesta päättävät kevään yhtiökokoukset.

Savon Kuljetuksen kotipaikka on Kuopio, mutta sillä on toimintaa myös Etelä-Savossa.

Keski-Suomen Kuljetus on osakasautoilijoidensa omistama yritys, jonka pääkonttori on Muuramessa. Kuljetuspolarin pääpaikka on Oulussa.