Helprint vaihtaa omistajaa — "Äärettömän hyvä ratkaisu Mikkelille"

Mikkeliläinen painotalo Helprint vaihtaa omistajaa.

Circle Media Group on myynyt tehtaan suomalaiselle Printers Groupille.

Circle Media Groupin syväpainotoimintojen operatiivinen johtaja Panu Torniainen sanoo, että omistajavaihdoksella ei ole vaikutusta tuotantoon tai toimintaan Mikkelissä.

— Kyseessä on äärettömän hyvä ratkaisu Mikkelin kannalta.

Torniaisen mukaan uudella omistajalla on hyvät suunnitelmat yhtiön kehittämiseksi, ja siihen kauppa antaa hyvät mahdollisuudet.

— Ostaja muodostuu ryhmästä yksityisiä sijoittajia, jotka ovat etsineet sijoituskohteita teollisuudesta ja halunneet tulla Skandinaviaan.

Sijoittajissa on myös suomalaisia henkilöitä. Keitä tahot ovat, sitä Torniainen ei vielä tarkemmin halua kertoa.

Circle Media Group julkisti kaupan perjantaina.

Paremmilla kehitysmahdollisuuksilla Torniainen viittaa Circle Media Groupin toiminnan painopisteeseen, joka on Keski-Euroopassa. Helprint ei ole ollut ison painoalan konsernin toiminnan keskiössä maantieteellisen sijainnin vuoksi.

Helprint on Pohjoismaiden suurin syväpaino, joka on erikoistunut suuriin painosmääriin. Mikkelissä on painettu muun muassa Ikealle katalogeja Kiinan markkinoille.

Helprintillä on 110 työntekijää.