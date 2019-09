Oplax osti Olavi Räsäsen kuormalavaliiketoiminnan — Oplax aikoo investoida uuteen lavantuotantolinjaan

Mikkeliläinen Olavi Räsänen Oy on myynyt Mikkelissä sijaitsevan kuormalavaliiketoimintansa Oplax Oy:lle. Kaupat tehtiin perjantaina 20. syyskuuta.

Kuormalavaliiketoiminnan omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Oplaxille 1. marraskuuta alkaen.

Henkilöstöpuolella ei tapahdu muutosta, sillä reilu 30 kuormalavatuotannon työntekijää siirtyvät Oplaxille.

Oplaxilla on Mikkelin lisäksi toimipisteet Oulussa, Torniossa ja Syktyvkarissa Venäjällä.

Kauppojen myötä leveämmät hartiat

Kaupan myötä OR-Group Oy keskittyy konsernin muihin toimintoihin, eli lautaparkettia valmistavan Parla Floor Oy:n ja pakkaustuotteita valmistavan Savopak Oy:n toimintaan.

— Kauppojen myötä tulee syntymään kokonaisuus, joilla on leveämmät hartiat toimia jatkossa. Isompi yksikkö saa paremmin hyötyjä materiaalihankinta-, tuotanto- ja logistiikkapuolella sekä tuotekehityksessä, kertoo Olavi Räsänen Oy:n toimitusjohtaja Kari Nikkanen.

Kuormalavojen valmistus jatkuu samoissa tiloissa kuin ennenkin, sillä Oplax vuokraa tilat Olavi Räsäseltä.

— Pitkä vuokrasopimus Oplaxin kanssa kertoo jatkuvuutta kuormalavaliiketoiminnan osalta. Oplaz on tullut Mikkeliin vakavissaan.

Olavi Räsäsen kuormalavaliiketoiminnan liikevaihto on ollut viime vuosina noin 10 miljoonaa euroa.

Kuormalavojen valmistus Mikkelissä on aloitettu vuonna 1962.

Uusi, modernimpi kuormalavalinja

Pakkaus- ja logistiikkapalveluihin erikoistunut Oplax muuttuu kauppojen myötä yhdeksi isoimmista alan yhtiöistä noin 20 miljoonan euron liikevaihdolla.

Oplaxin toimitusjohtaja Ville Haataja kertoo, että kuormalavojen tuotantoa aiotaan kehittää tulevan talven aikana.

— Meillä on tarkoitus tehdä investointeja Mikkeliin. Siellä on nykyisin kohtuullisen hyvät tuotantolinjat olemassa, mutta meillä on mahdollisuus investoida vielä modernimpaan lavantuotantolinjaan, joka tekee hieman eri tyyppistä lavaa kuin nykyinen, Haataja sanoo.

Kuormalavalinja on nyt toiminnassa Pohjois-Pohjanmaalla, mutta se siirretään Mikkeliin paremmalle markkina-alueelle.