Mikkeliläisellä Pirtin Kehräämöllä on luja usko kotimaiseen villaan

Maan suurin yksityinen kotimaisen villan jalostaja, Mikkelin Hiirolassa toimiva Pirtin Kehräämö nostaa kapasiteettia ja säätää tuotantoa ekologisemmaksi.

Yrityksessä on toteutettu runsaan 150 000 euron investoinnit.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Nepponen sanoo, että yritykseen on muun muassa hankittu lankojen valmistamisessa käytettävä kertauskone.

— Lisäksi siirrytään uusiutuvan energiaan. Kiinteistö on jo maalämmössä, ja kohta maalämmöllä pestään myös prosessin villalangat. Öljy jää varalähteeksi. Sähkösopimus vaihtuu ekosähköön, kertoo Nepponen.

Viikonloppuna Pirtin Kehräämö osallistuu käsityöläismessuille Tampereella brändityön ja uuden visuaaliseen ilmeen pohjalta.

Mikkeliläinen Ilpo Aalto on suunnitellut uuden ilmeen, joka näkyy esimerkiksi lankavyyhtien vyötteissä ja aikanaan yhtiön kotisivuilla. Kaikki kehräämön valmistamat langat myydään jatkossa Villanka-tuotemerkillä.

Raaka-ainetta riittää

Verkkokauppa on yksi yrityksen kehityskohteista ja keino kasvattaa liiketoimintaa. Samalla lampurit hyötyisivät.

— Villamäärät ovat kasvaneet, ja kotimaisen villan arvostus on nousussa. Kysyntä on hyvä, ja siihen pitää pystyä vastaamaan. Siksi yrityksen toimintaa ja tuotantoa on tarpeen kehittää.

Nepposen mukaan tavoitteena kasvattaa henkilöstöä nykyisestä kahdeksasta 10:een. Pirtin Kehräämön liikevaihto on noin puoli miljoonaa euroa.

Yhtiö on 70-vuotias ja sataprosenttisesti Lammastaloussäätiön omistama. Entisestä upseerista ja kansanedustajasta Nepposesta on tullut säätiön luottamustehtävien kautta yhtiön hallituksen puheenjohtaja, ja koska toimitusjohtajaa ei toistaiseksi ole, hän on kommentoijan asemassa yrityksen tavoitteista.

— Ja on maataloutta lähellä oleva toiminta muutenkin läheinen asia.