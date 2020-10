Osuuskauppa Suur-Savo järjestelee johtoa ja tehtäviä: Satu Nieminen marketkaupan johtoon ja Tiina Mehtoselle Sokokset

Nimityskierros on mittava ja pääosin ryhmän sisäinen.

Osuuskauppa Suur-Savon johdossa tapahtuu mittava johto-organisaation ja vastuualueiden muutos vuodenvaihteessa.

Toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen pitää nimityskierrosta suurimpina pitkään aikaan.

Järjestelyt perustuvat eläköitymisiin tai toimialojen volyymien muutoksiin.

Marketkaupan johtajaksi vuoden alusta ryhtyy tradenomi Satu Nieminen. Hän on toiminut aiemmin S-marketien ryhmäpäällikkönä ja aluepäällikkönä, ja monet muistavat hänet myös Hirvensalmen S-marketin vetäjänä. Ruokakaupat muodostavat Suur-Savon suurimman toimialan.

Nieminen korvaa tehtävässä nykyisen marketkaupan johtaja Iiro Siposen, joka jää eläkkeelle.

Keväällä eläkkeelle jää asiakkuuspäällikkö Marja-Leena Koukonen. Hänen tilalleen tulee kauppatieteiden maisteri Tiina Mehtonen Savonlinnasta.

Mehtonen on työskennellyt aiemmin pitkään osuuskaupassa mutta viimeksi kaksi ja puoli vuotta virassa Samiedun markkinointi- ja viestintäpäällikönä. Viestinnän ohella hänen vastuulleen kuuluvat vuodenvaihteen jälkeen Sokokset ja kauppakeskus Stella.

Niemisestä ja Mehtosesta tulee johtoryhmän jäseniä.

Siposen tonttiin kuuluvat ABC-liikenneasemat siirtyvät matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialuejohtajalle Kai Nurmelle.

Toimitusjohtaja Hämäläisen sijainen on talousjohtaja Ari Miettinen.

Prismoille uudet johtajat

Paikat olivat S-ryhmän sisäisessä haussa. Hämäläinen kertoo, että kiinnostusta oli maakunnan ulkopuoleltakin, mutta tunnetut suursavolaiset vakuuttivat osaamisellaan.

Sisäinen yleneminen vaikuttaa aina toisaalla. Mikkelin Prismaa johtavasta Sami Marttisesta tulee uusi S-marketien ryhmäpäällikkö.

Prisman johtajaksi on nimitetty tradenomi Jari Liimatainen, joka on runsaat kaksi vuotta johtanut Pieksämäen Prismaa. Pieksämäelle uudeksi johtajaksi on nimetty merkonomi Sanna Puikkonen.