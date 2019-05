Epäilyttääkö kännykällä maksamisen turvallisuus? — Suojaa puhelin, huolehdi päivityksistä ja ilmoita maksusovelluksen tarjoajalle, jos puhelin katoaa

Mobiilimaksaminen yleistyy Suomessa vauhdilla. Termillä tarkoitetaan mobiililaitteella eli esimerkiksi kännykällä tai älykellolla tapahtuvaa rahan siirtoa tililtä toiselle ja maksamista kivijalka- ja verkkokaupoissa.

Tällä hetkellä vajaalla kolmanneksella suomalaisista on käytössään jokin ostosten maksamiseen ja rahan siirtämiseen soveltuva mobiilisovellus, selviää Finanssiala ry:n teettämästä Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksesta. Se julkaistiin huhtikuun lopussa, ja kyselyt tehtiin marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana.

— Ruotsiin verrattuna tulemme jälkijunassa. Siellä Swish-sovelluksella on jo lähes seitsemän miljoonaa käyttäjää, toteaa Finanssiala ry:n mobiilimaksamisen asiantuntija Peter Jansson.

Määrä tarkoittaa, että peräti noin 70 prosenttia ruotsalaisista on käyttänyt Swishiä.

Suomessa useita erilaisia sovelluksia

Swish eroaa suomalaisista mobiilimaksamisen sovelluksista siinä, että sitä ylläpitävät useimmat vähittäispankkimarkkinoilla toimivat ruotsalaispankit yhteisyrityksen kautta.

Suomessa markkina on pirstaloitunut, ja erilaisia mobiilimaksamisen sovelluksia on tarjolla liki kymmenkunta. Osa sovelluksista rajaa käytön asiakkuuden tai puhelimen käyttöjärjestelmän mukaan.

— Kuluttajat loppupeleissä päättävät, mikä nousee suosikiksi, Jansson sanoo.

Eveliina Salomaa

Ruotsalainen Swish julkaistiin jo vuonna 2012.

— Vaikka Suomessa ensimmäisiä kokeiluja tehtiin reilut kymmenen vuotta sitten, mobiilimaksaminen löi meillä läpi vasta kolmisen vuotta sitten, Jansson luonnehtii.

Yksi syy mobiilimaksamisen verkkaiseen etenemiseen voi myös olla, etteivät sen edut ole avautuneet kuluttajille. Asiantuntijaorganisaatio Deloitten viime syksynä julkaiseman kyselyn mukaan 38 prosenttia vastaajista kertoi, ettei käytä mobiilimaksamista, koska ei tunnista sen hyötyjä verrattuna muihin maksutapoihin.

Mobiilimaksajan kannattaa suojata kännykkänsä

Kuluttajia myös arveluttaa mobiilimaksamisen turvallisuus. Maksaminen on turvallista, kunhan pitää hyvää huolta kännykästään.

— Puhelin kannattaa ehdottomasti suojata niin, että sitä voi käyttää vain pin-koodin, sormenjäljen tai muun tunnistuksen avulla. Myös laite- ja sovelluspäivitykset on hyvä pitää ajan tasalla, Jansson muistuttaa.

Maksusovelluksesta kannattaa kirjautua ulos aina käytön jälkeen.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine ohjeistaa, että jos puhelin katoaa tai se varastetaan, kannattaa asiasta ilmoittaa myös maksusovelluksen tarjoajalle. Näin se voi tarvittaessa sulkea sovelluksen.

Eveliina Salomaa

Nuoret innokkaimpia mobiilimaksajia

Finanssialan kyselytutkimuksen mukaan mobiilimaksamisen sovelluksia käyttävät etenkin 18—34-vuotiaat, joista yli puolella on niitä käytössään. Keskimääräistä harvinaisempia ne ovat kaikilla yli 55-vuotiailla.

Yli puolet niistä, joilla mobiilisovellus on, käyttävät sitä harvemmin kuin viikoittain. Mobiilisovelluksia käytetään useimmiten henkilöiden välisiin maksuihin (75 prosenttia), harvemmin ostosten maksamiseen kaupassa (19 prosenttia) tai verkkokaupassa (19 prosenttia).

— Jokin tarve sovelluksen lataukseen on oltava, ja tällä hetkellä se näyttää olevan rahojen siirto kavereiden kesken, Jansson toteaa.

Eveliina Salomaa

Maksutapojen kirjo laajenee, ja se on kaupoille haaste

Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen toteaa, että mobiilimaksaminen on pikku hiljaa leviämässä kauppoihin. Isoissa ketjuissa ja kaupungeissa eteneminen on ripeämpää.

— Aika paljon mennään asiakaskunnan toiveiden mukaan.

Loikkasen mukaan kuluttajalla pitäisi olla jokin selkeä kannustin siihen, miksi hän ottaisi mobiilimaksamisen käyttöön, eli mitä parempaa, nopeampaa tai turvallisempaa se voisi tarjota hänelle kuin muut maksutavat.

Kauppa joutuu ottamaan monia maksutapoja käyttöön, ja se ei ole halpaa. — Tuula Loikkanen

— Tällä hetkellä sellaista ei oikein ole. Suomalaiset suosivat korttimaksamista, joka on todella helppoa ja vaivatonta — varsinkin nyt, kun lähimaksun raja nousi 50 euroon.

Loikkanen kuitenkin uskoo, että mobiilimaksaminen kaupoissa kääntyy jollain aikavälillä kasvuun.

— Kaupan kannalta suurin asia on maksamisen pirstaloituminen ylipäätään. Kauppa joutuu ottamaan monia maksutapoja käyttöön, ja se ei ole halpaa. Toiveissa on, että maksutapojen pirstaloituminen vähenisi, olipa voittaja sitten mikä tahansa.

Kansainvälinen sovellus auttaisi matkailijoita

Toistaiseksi mobiilimaksamisen ratkaisut ovat olleet hyvin kansallisia. Lähinnä vain Google ja Apple ovat tuoneet markkinoille korttipohjaisia mobiiliratkaisuja, jotka toimivat useammassa maassa.

Kansainvälinen mobiilimaksamisen sovellus helpottaisi niin matkailijoita kuin vaikkapa vaihdossa olevien opiskelijoita, kuten Lily de Meesiä, 24, ja Annejes Vonkia, 22. Nuoret hollantilaisnaiset viettävät Suomessa kuukauden ja viimeistelevät sairaanhoitajan opintojaan.

Jaana Kautto Annejes Vonk (vasemmalla) ja Lily de Mees ovat mobiilimaksamisen konkareita moniin suomalaisiin verrattuna. He ottivat maksusovelluksen käyttöönsä jo neljä vuotta sitten.

Mobiilimaksamisessa he ovat konkareita. He ovat käyttäneet hollantilaispankin tarjoamaa sovellusta jo nelisen vuotta. Toisella on käytössään ING-pankin sovellus ja toisella ABN Amron. Kuten Suomessa, myös Hollannissa palveluntarjoajia on useita.

Naiset käyttävät sovelluksiaan pääasiassa rahan siirtoon kaverin tilille — aivan kuten nuoret aikuiset myös Suomessa.

Ostosten maksamiseen de Mees ja Vonk käyttävät korttia ja jonkin verran käteistä. Suomessa ostosten maksaminen kaupan kassalla hollantilaispankin sovelluksella ei edes onnistuisi.

— Sovellusta on tosi helppo käyttää, ja sitä tulee käytettyä paljon, naiset kertovat.

Jaana Kautto Satu Åvistilla on kännykässään ladattuna kaksi maksusovellusta. Hän pitää mobiilimaksamista kätevänä muun muassa kirppariostosten maksamisessa.

Myös Satu Åvistille, 39, mobiilimaksaminen on tuttua jo pidemmältä ajalta. Hän latasi kännykkäänsä Pivon jo kaksi vuotta sitten. Hiljattain hän otti käytöön myös Mobile Payn, sillä se on hänen mielestään tunnetumpi.

Laukaalainen Åvist käyttää mobiilisovellusta ennen kaikkea rahan siirtoon kavereiden tilille ja kirppariostosten maksamiseen. Mitään ongelmia ei ole ollut.

— Etuna on se, että rahat näkyvät toisen tilillä heti. Etenkin kirppariostoksissa se on tosi kätevää.

Miten mobiilimaksaminen käytännössä tapahtuu?

Ensin on oltava sopiva laite. Mobiilimaksaminen onnistuu uusimmilla älypuhelimilla, tableteilla ja älykelloilla, joissa on joko niin sanottu NFC-siru tai bluetooth-yhteys.

Maksaminen vaatii, että älylaitteeseen ladataan mobiilimaksusovellus. Tällaisia ovat esimerkiksi pankkien omat sovellukset, kuten Pivo, Siirto ja Mobile Pay. Sovelluksesta riippuen niitä voivat käyttää myös muiden pankkien asiakkaat. Lisäksi mobiilimaksamisen järjestelmiä tarjoavat esimerkiksi Apple ja Google sekä eräät yritykset, kuten VR.

Sovellusten lataus onnistuu puhelimesta riippuen App Storen ja Google Playn kautta. Ennen käyttöä sovellukseen syötetään yleensä maksukortin tiedot.

Rahan siirto vaikka kaverin tilille onnistuu sovelluksella, kun tiedossa on maksun saajan puhelinnumero ja hänellä on käytössään mobiilimaksusovellus. Sillä, missä pankissa osapuolilla on tili, ei ole merkitystä.

Ostoksia voi maksaa, kun kauppiaalla on maksupäätteissä vastaava ominaisuus. Mobiilimaksaminen kaupan kassalla sujuu samoin kuin lähimaksamisessa, eli laite viedään kassan maksupäätteen lähelle. Verkkokaupassa asioidessa sovellusta käytetään ostosten varmistamiseen.

Tekstiviestimaksaminen tarkoittaa palvelun tai tuotteen maksamista niin, että ostaja lähettää tekstiviestin. Näin voidaan ostaa esimerkiksi lippuja.