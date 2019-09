Hiilinielujen kasvattajalle projekti Mikkelistä — Ensimmäiset taimet istutetaan Suonsaareen keväällä

Yrityksessä on mukana entinen olympiaurheilija Joona Puhakka.

Joutomaita metsittävä ja hiilinieluja kasvattava Puuni Oy toteuttaa ensimmäisen istutusprojektinsa Mikkelin Suonsaareen.

Kaupunki on tehnyt yrityksen kanssa sopimuksen neljän hehtaarin alueen metsittämisestä.

Puunin liiketoiminnan idea perustuu yritysten tarpeeseen kompensoida päästöjään sekä tehdä ja osoittaa ympäristötekoja.

Länsi-Savo kertoi ensimmäisen kerran uudesta yhtiöstä ja sen Mikkeliin perustetusta toimipisteestä toukokuussa. Tuolloin ensimmäinen metsitysprojekti ei vielä ollut valmis julkistettavaksi.

Puunin tekninen johtaja Petri Kämäräinen sanoo, että ensimmäiset istutukset Mikkelissä tehdään keväällä, kun ympäristöteon toteuttava yritys löytyy maksajaksi. Hän uskoo, että kiinnostuneita löytyy helposti.

— Hiilineutraalisuus on yritysten kartalla niin asiakkaiden, päämiesten kuin rahoittajienkin puolesta. Yritys lisää arvoaan, kun se määrittää hiilijalanjälkensä.

Puut ovat maanomistajan

Metsitys tapahtuu kuntien ja muiden julkisyhteisöjen osoittamille joutomaille kohteisiin, joita peruskierrossa ei välttämättä metsitettäisi, esimerkiksi pakettipelloille, maanläjityspaikoille ja jätemaille. Kompensaatiolla luodaan siten aina uutta metsäpinta-alaa.

Puut päätyvät maapohjan omistajalle. Koska metsittäminen kohdistuu julkisten yhteisöjen maille, myöhempi mahdollinen metsävarallisuus koituu yleiseksi hyödyksi.

Puuni on start up -vaiheen mikkeliläinen yritys, joka on saanut tukea kasvulleen kehitysyhtiö Mikseiltä ja tehnyt yhteistyötä Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa.

Miksein toimitusjohtaja Juha Kauppinen näkee yrityksessä hyvät kasvun mahdollisuudet skaalautuvuuden ansiosta sekä siksi, että ympäristöteot on tehty asiakkaille helpoksi.

Kämäräisen lisäksi Puunin perustajia ovat Juha Siitonen ja entinen huippu-urheilija Joona Puhakka, joka toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Puhakan mielestä kaikkien uusien hiilinielujen ei tarvitse sijaita kolmannessa maailmassa:

— Ilmasto on yhteinen, ja meidän pohjoiset metsämme sitovat hiilen huomattavasti pidemmäksi aikaa, vaikka niitä hoidettaisiin normaalin metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Kämäräinen kertoo yrityksen alkuvaiheessa tehneen toimintaansa tutuksi kaupungeille ja kunnille, ja niiden kanssa käydään neuvotteluita metsitettävistä kohteista. Yritysten ostoryntäystä Puuni odottaa syksyllä, kun hiilinielujen kapasiteettilaskelmat valmistuvat.