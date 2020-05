Sähköyhtiö ryhtyi Puumalassa aurinkolämmön kerääjäksi – Kesältä odotetaan tuloksia, kannattaako kenttiä rakentaa muualle

Aurinkoiseksi tiedetyn Puumalan tehoista otetaan tänä kesänä mittaa, kun taajaman kaukolämpöverkkoon kierrätetään auringon jakamaa lämpöä.

Suur-Savon Sähkö rakensi viime syksynä taajamaan lämpövoimalan, jossa 400 neliömetrin keräinkenttä tuottaa aurinkoenergiaa. Kaukolämpöverkossa on 35 kiinteistöä taajama-alueella.

– Laitosta on testattu pitkin talvea ja haettu säätöjä. Nyt alkaa varsinainen koekäyttöjakso, kertoo Suur-Savon Sähkön ympäristö- ja projekti-insinööri Jukka Rönkä.

– Tarkoitus on, että kesäaikana Puumalan kaukolämpö tuotettaisiin pelkästään aurinkoenergialla.

Öljyä tarvitaan enää vain varalle. Hiilidioksidipäästöt vähenevät 260 henkilöauton keskimääräisten vuosipäästöjen verran.

Talvella pääasiallinen lämmönlähde on hake. Nyt käyttöön otettu aurinkolämpölaitos hyödyntää lämpöä myös ilmasta, ilmalämpöpumpun avulla.

Aurinko lämmittää myös viileällä säällä

Aurinkokeräimien kenttä on rakennettu Vanhan Puumalantien hakelämpölaitoksen rinnalle seurakunnalta käyttöön saadulle maa-alueelle. Aurinkolämpökentän teho on 300 kilowattia.

Verkkoaidan sisältä löytyy aurinkokeräimien ja lämpöpumpun muodostama kokonaisuus, jota kutsutaan aurinkolämpöhybridilaitokseksi. Siihen kuuluu myös 80 kuution lämpöakku eli vesisäiliö lämmön varastoimiseen.

Hankkeen yksityiskohtiin kuuluu koulupihan puolelle rakennettu hieman tavallista korkeampi verkkoaita pesäpallojen varalta.

– Vaikka kyllä keräimien pitäisi kestää osumia ja olla myös melko huoltovapaita, pohtii Rönkä.

Suur-Savon Sähkö on kaukolämmön tuottaja ja myyjä useassa maakunnan kuntataajamassa. Energiakonserni hoitaa lämmönjakelua tuote- ja markkinointinimellä Lempeä.

Mikko Kontti Keräimet kohti etelää ja tukevalle jalustalle. Viestintäpäällikkö Johanna Rautio sekä ympäristö- ja projekti-insinööri Jukka Rönkä Suur-Savon Sähköstä kertovat tärkeän koekäyttöjakson nyt alkavan.

Puumala on pilottikohde, jolla yhtiö haluaa selvittää, voidaanko muualla ottaa lisää askelia kohti hiilineutraalia tuotantoa ja polttavan energiantuotannon vähentämistä.

– Puumalasta aletaan nyt sitten ottamaan oppia. Viileä ilma ei haittaa, kunhan paistaa. Aurinkolämpöä syntyy jopa pienillä pakkasasteilla, sanoo Rönkä.

– Jos ei paista, niin lämpö tehdään lämpöpumpulla.

Ei nosta kaukolämmön hintaa

Yhtiön tuotanto-omaisuuden hallintapäällikkö Mika Laine ennakoi, että vastaavat ei-polttavat lämpölaitosratkaisut yleistyvät. Todennäköisesti valtiovalta tukee niiden kehittämistä kuten teki Puumalan tapauksessa.

– Poissuljettua ei ole, että tekisimme vastaavia tai hieman erilaisia innovaatioita myös muualle toimialueella. Myös kuluttajapuolelle voimme tarjota erilaisia älylämpöratkaisuja, kaavailee Laine.

Aurinkosähköä tuottavia paneelikenttiä on Suomessa paljon ja suuria. Aurinkolämmön tuotanto on harvinaisempaa. Suur-Savon Sähkössä arvioidaan, että Puumalan aurinkolämpökenttä on lajissaan maan suurin. Investoinnin arvo oli noin 750 000 euroa.

– Investoinnille on arvioitu takaisinmaksuaika, mutta en näe tätä projektia niinkään sen kautta, vaan pilotti- ja oppimisprosessina sekä öljyn käyttöä vähentävänä toimenpiteenä, toteaa Laine.

– Kaukolämmön hintaan tällä ei ole vaikutusta.

Projektin toteutti hollolainen Calefa. Keräimet on valmistanut mikkeliläinen Savosolar.