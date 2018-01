Woikosken toimitusjohtaja Clas Palmberg valittiin merkittävään kansainväliseen virkaan Clas Palmberg johtaa 135-vuotiasta yhtiötä Voikoskella.

Voikoskella Kouvolan ja Mäntyharjun rajalla toimivan kaasuyhtiö Oy Woikoski Ab:n toimitusjohtaja Clas Palmberg on valittu kaasunvalmistajien järjestön IOMA:n presidentiksi kaudelle 2018.

Valinta tehtiin IOMA:n vuosikokouksessa marraskuussa. Roolissaan presidenttinä Palmberg tulee isännöimään seuraavaa vuosikokousta Itävallan Wienissä.

— Olen tyytyväinen, että olen saanut olla mukana kehittämässä tätä ainutlaatuista järjestöä, jonka kautta siirtyy paljon asiantuntemusta ja ymmärrystä suomalaisen osaamisen ja Woikosken hyödyksi, Palmberg sanoo Woikosken tiedotteessa.

IOMA (The International Oxygen Manufacturers Association) on maailmanlaajuinen kaasunvalmistajien järjestö, johon kuuluvat lähes kaikki maailman suuret kaasuyritykset, lukuisia laitevalmistajia sekä alueellisia järjestöjä, kuten EIGA (European Industrial Gases Association) ja JIMGA (Japanese Industrial and Medical Gases Association).

Järjestön keskeisiä tehtäviä ovat kaasualan turvallisuuden kehittäminen ja globaali harmonisointi, eli maailmanlaajuinen laitteiden, sääntöjen sekä menetelmien standardisointi ja yhdenmukaistaminen.

Woikoski on ollut IOMA:n jäsen 1980-luvun alusta alkaen. Palmberg on toiminut järjestön varapresidenttinä vuosina 2016 ja 2017.