Woikoski lisää hapen tuotantoa koronan vuoksi – Yhtiö varautuu sairaalatarpeen kasvuun

Kaasuyhtiö Woikoski lisää lääkehapen tuotantoa Mäntyharjun ja Kokkolan tuotantoyksiköissä.

Happihoitojen tarve sairaaloissa saattaa lisääntyä voimakkaasti, mikäli koronavirus sairastuttaa ihmisiä sankoin joukoin.

– Päätimme juuri (torstaina iltapäivällä) yhden palaverin, jossa päätettiin varautua tuotannon lisäämiseen, ja uusia palavereita ja suunnitelmia koronan vuoksi järjestetään ensi viikolla, kuvailee tilannetta varatoimitusjohtaja Sari Palmberg.

– Jonkin verran valmiusvarastoja on jo kasvatettu tätä ennen.

Oy Woikoski Ab valmistaa sairaalahappea ja kotihoitohappea.

Yrityksessä ennakoidaan, että sairaalahapen kysyntä voi kasvaa merkittävästi.

Varautumisen mahdollisuuksilla on rajansa, sanoo Palmberg. Vaikka tuotantoa voisi laitteistojen ja henkilöstöresurssin puolesta kasvattaa, pullokuorien määrä tulee vastaan. Happipulloja on kierrossa rajallinen määrä.

Sisäiset toimet käytössä

Woikoskella on valtakunnallinen rooli huoltovarmuuden takaajana. Toimitusjohtaja Clas Palmberg sanoo tämän edellyttävän sisäisessä toiminnassa tarkkaa kontrollia.

– Meille ei yksinkertaisesti ole mahdollista, että tuotantopaikat joutuisivat karanteeniin.

– Messut on peruutettu, matkustus on kielletty, samoin kättely. Henkilökunta on hajautettu mahdollisimman paljon etätöihin, kertoo Clas Palmberg.