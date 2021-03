Puhelinmyyntiyhtiö Prime Sales avaa keväällä toimipisteen Mikkeliin ja palkkaa 15–20 työntekijää

Puhelinmyyntiyhtiö Prime Sales Oy avaa toimipisteen Mikkeliin ja suunnittelee pestaavansa työhön 15–20 ihmistä.

Prime Salesin toimitusjohtaja Joonas Puurunen kertoo, että uusi Mikkelin toimipiste on yrityksen kahdeksas, ja se on tarkoitus avata 19. huhtikuuta.

– Myyntipäällikkö Mikkeliin on jo palkattu, ja muut rekrytoinnit alkavat ensi viikon maanantaina, sanoo Puurunen.

Paikaksi on valittu Otonkulma Raatihuoneenkadun puolelta. Toimipiste sijoittuu katutasoon huoneistoon, jossa on ennen toiminut Posti ja Siwa.

Puurusen mukaan Prime Sales poikkeaa muista telemarkkinointitaloista siinä, ettei henkilöstö ole osa-aikaista tai opiskelijavaltaista.

– Rekrytoimme työntekijät vakituiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen. Palkkana on takuupalkka, ja myynnin mukaan kertyy provisiota.

Prime Sales on saanut uusia asiakkuuksia kautta maan, ja työvoiman tarve on lisääntynyt.

– Meillä oli muutamia muitakin vaihtoehtoja uuden toimipisteen perustamispaikaksi, mutta Mikkelissä työvoiman saatavuus arvioitiin hyväksi.

Puhelinmyynti menestyy näinä aikoina

Prime Sales toimii call centerinä, jolla on vain ulospäin suuntautuvaa puhelinliikennettä. Myyntiä tehdään muun muassa sähkösopimuksista ja kosmetiikasta, ja lisäksi henkilöstö buukkaa yritysten välisiä myyntitapaamisia. Puurusen mukaan asiakkaita on kaikkiaan noin 60.

Näkymät alalla ovat toimitusjohtajan mukaan positiiviset. Myyntien volyymit ovat kasvaneet. Katutason feissaaminen on siirtynyt puhelimiin.

– Erikoinen aika lisää yritysten tarvetta tehdä myyntiä. Yritykset satsaavat nyt ulkoistettuun myynti- ja asiakaspalveluun.

Prime Salesin pääkonttori on Oulussa, jossa yhtiöllä on suurin toimipiste. Toiminta alkoi vuonna 2012, ja laajentuminen on tapahtunut perustamalla parinkymmenen työntekijän toimistoja. Niitä on Oulun ja Mikkelin lisäksi Kuopiossa, Seinäjoella, Torniossa, Hämeenlinnassa, Turussa ja Jämsässä.

Liikevaihto edellisellä tilikaudella oli kuusi miljoonaa euroa. Työntekijöitä on kaikkiaan 150.