Onninen on ensimmäinen avaaja entisessä Opan tehtaassa – Iso mikkeliläinen kiinteistökehityshanke etenee

Opan entiseen kattilatehtaaseen Mikkelin Teollisuuskadulla on tehty talven aikana mittavaa remonttia. Kiinteistö saa ensimmäisen vuokralaisen Onnisen noutotukusta.

Onninen Express -myymälä avaa ovensa maanantaina 25. toukokuuta. Yritys muuttaa Mikkelin myymälänsä kivenheiton päästä, radan ja valtatien toiselta puolelta Hietakadulta.

Ammattilaisten lvi-, sähkö- ja kylmäalan noutotukkuna toimiva yritys tavoitteli suurempaa liiketilaa.

Onninen Express -myymälöiden johtaja Kimmo Huttunen sanoo, että isompi tila mahdollistaa tuotevalikoiman kasvattamisen muun muassa sähköasennustarvikkeissa ja työkaluissa. Myös saavutettavuutta ja näkyvyyttä Viitostien varrella ketju pitää tärkeänä.

Kirjalan kaupunginosaan ja sen reunamille on keskittynyt paljon muuta tukkutoimintaa.

Uudessa myymälässä on sisätilaa noin 1 400 neliömetriä. Yrityksen käyttöön tulee myös tontille rakennettu ulkokatos.

Varaukset voimassa

Teollisuuskatu 8:n kiinteistön omistaja Jarmo Hyttinen sanoo Onnisen olevan ensimmäinen avaaja ja merkittävä sellainen. Liiketilaa on seitsemälle yritykselle. Kaikkiaan rakennuksessa on vuokrattavana noin 6 300 neliötä.

Hyttinen kertoi lehtihaastattelussa tammikuussa vuokralaistilanteen olevan hyvä, eikä se hänen mukaansa ole muuttunut. Erään toisen ison vuokralaisen kanssa neuvottelut ovat loppusuoralla.

– Vuoden loppuun mennessä tilat ovat todennäköisesti täyttyneet. Kesäkuun puolivälin paikkeilla tapahtuu seuraava avaus. On kuitenkin asiakkaiden asia itse kertoa, keitä tiloihin tulee, toteaa Hyttinen.

Kuntoiluyritys Crossfit Mikkeli on jo aiemmin kertonut muuttamisesta tiloihin.

"Maaliin menee"

Tehdasrakennusta on remontoitu perusteellisesti. Pihaan on rakennettu uusi tieyhteys, ja piha-aluetta on päällystetty.

Hyttinen sanoo koronatilanteen aiheuttaneen viivästyksiä rakentamisessa tavaroiden ja osien saatavuuden vuoksi. Muun muassa nosto-ovien hankinnat ovat hidastuneet.

– On tullut välillä odottelua, ja on tarvittu kikka-viitosia, mutta kyllä tämä maaliin pusketaan, sanoo Hyttinen.

Hän hankki kiinteistön Enston omistajien EM Groupilta. Kiinteistö muodostuu vuonna 1970 rakennetusta, tyhjilleen jääneestä tuotantotilasta ja 3,4 hehtaarin maa-alasta, johon sisältyy useita tuhansia neliöitä rakennusoikeutta.

Onninen avaa myymälänsä koronatilanteen vuoksi ilman avajaisjuhlallisuuksia. Toimipaikassa on kahdeksan työntekijää.

Onninen kuuluu K-ryhmän. Kesko osti Onnisen vuonna 2016.