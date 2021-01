15 eteläsavolaista yritystä on saanut toisen hakukierroksen kustannustukea tiistaihin mennessä.

Valtiokonttorin kustannustukea on myönnetty tiistaihin mennessä eteläsavolaisille yrityksille yhteensä 444 563 euron edestä. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi.