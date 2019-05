Lompakolla: Jääkiekkopersoona Juhani Tamminen säästää syömällä kotona — Juttusarjassa tunnetut henkilöt kertovat suhteestaan rahaan

Jääkiekkopersoona, koulutusyrittäjä, Aurinkokuninkaanakin tunnettu Juhani "Tami" Tamminen haluaa ajaa kunnollisella autolla ja syödä kotona.

Millainen rahankäyttäjä olet?

— Harkitseva. En tee spontaaneja ostopäätöksiä vaan suunnittelen hankintoja etukäteen. Tämä johtuu omasta elämäntilanteestani: olen yrittäjä ja jääkiekkoalan ammattilainen, ja työssä pitää harkita menoja tarkkaan.

— Harkitsevaisuus tulee jo kodin perintönä. Äitini oli yrittäjä ja isä peltiseppä, ja kotona rahaa kunnioitettiin. Minulle opetettiin nuorena, että ne rahat, jotka tienataan, pitää käyttää huolellisesti.

Milloin olet katunut rahankäyttöäsi?

— On niitä tilanteita tullut silloin tällöin. Olen hankkinut vaimoni kanssa kymmeniä pieniä asuntoja Turusta ja Helsingistä. Kun paljon ostaa, tulee huteja.

— Tämä on opettanut, että mitä tahansa ostaa, on aina syytä paneutua ostokohteeseen huolella etukäteen ja mielellään asiantuntijan avulla.

Mihin panostat, mistä nipistät?

— Asuntosijoittajana olen satsannut pieniin asuntoihin. Olen koulutusyrittäjä, joten minusta on myös tärkeää panostaa edustusasuihin. Niiden pitää olla viimeisen päälle.

— Autonkin pitää olla kunnollinen, sillä ajan 80 000 kilometriä vuodessa. Minulla on Jaguar — minulla ei ole aikaa pyöriä autokorjaamoilla. Myös muiden työvälineiden, kuten läppärin ja kännykän, pitää olla viimeisen päälle.

— Nipistän ravintolasyömisestä — pyrin syömään kotona. Myöskään mitään etelänmatkoja en tee. Ei niihin ole aikaakaan.

Mikä on paras hankintasi?

— Ylivoimaisesti paras hankintani on ollut ensimmäinen asuntoni Helsingin Alppilassa. Minulla oli varaa hankkia asunto Kotkankatu 5:stä jo parikymppisenä, sillä olin tähtipelaajan asemassa. Opin, että pieni asunto on helvetin hyvä sijoitus: sen arvo kasvaa koko ajan, ja sitä on helppo vuokrata.

Mitä rahalla saa muuta kuin tavaraa tai palveluja?

— Vanha sanonta on "raha rauhoittaa". Kyllä se luo mielenrauhaa ja tietynlaista vapautta. Jos haluaa vaihtaa auton tai veneen tai teettää remontin, ei tarvitse miettiä, onko siihen varaa.