Savosolar kertoo virittelevänsä yhteistyöhankkeita energiajätti Uniperin kanssa

Mikkelissä aurinkolämpöjärjestelmiä valmistava Savosolar kehittelee yhteistyöprojekteja energia-alan jättiyrityksen Uniperin kanssa.

Savosolar tiedottaa tehneensä aiesopimuksen Uniperin kanssa yhteistyöstä suurissa aurinkolämpöprojekteissa. Sopimus koskee aurinkolämpöjärjestelmien toteutuksia teollisuuden prosessilämmön ja kaukolämmön tarpeisiin.

Osapuolten tavoitteena on selvittää projekteja ensi vuoden aikana.

Suunniteltu yhteistyö sisältää järjestelmien myynnin, suunnittelun, toteutuksen ja tarvittaessa operoinnin. Maantieteellisesti yhteistyö painottuu etenkin Saksaan, Itävaltaan ja Hollantiin.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie pitää yhteistyötä merkkinä siitä, että Savosolar on valinnut oikean tien teknologiansa ja liiketoimintansa kehittämisessä.

Uniperilla on energiasektorin osaamista sekä taloudellisia resursseja, ja yhtiö on globaali toimija. Sillä on toimintaa yli 40 maassa ja noin 11 000 työntekijää. Uniperin päätoimialat ovat energiantuotanto Euroopassa ja Venäjällä sekä kansainvälinen energiakaupankäynti.

Suomalainen Fortum osti tänä vuonna osake-enemmistön Uniperista.