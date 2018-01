Mikkeliin ulkomailta muuttaneet yrittävät rohkeasti — Tulkki voi löytyä yläkerrasta tai sermin takaa Christopher Hunter tekee 3d-visualisointeja, Arunee Sapkaeo ompelee. Vesa Vuorela Christopher Hunterin kotitoimisto on kellarikerroksessa. Anna-Maija Hunter opiskelee tradenomiksi.

Ulkomailta lähteminen ummikkona Etelä-Savoon yrittäjäksi voi kuulostaa epätoivoiselta teolta, mutta rohkeita löytyy.

Usein ratkaisun takana ja tukena on suomalainen puoliso — sen lisäksi että muuttokuormassa on mukana osaamista.

Pohjoisirlantilainen Christopher Hunter perusti viime syksynä Mikkeliin visualisointitoimiston, 3dbase-nimisen yrityksen. Hän muutti kaupunkiin puolisonsa Anna-Maija Hunterin ja perheen kahden lapsen kanssa.

Hunterit eivät lähteneet brexitiä karkuun

— Ei, emme lähteneet brexitin vuoksi, vaikka siihen liittyvä epävarmuus vähän vaikuttikin. Pääsyy oli lasten koulunkäynnissä.

Perhe asui Pohjois-Irlannin Derryssä. Anna-Maija työskenteli muun muassa aluepäällikkönä kauneudenhoitoalan No7-ketjulle. Nyt hän opiskelee tradenomiksi ammattikorkeakoulussa ja etsii töitä.

Christopher työskenteli vuosia arkkitehtitoimiston palveluksessa ja neljä viime vuotta free lancerina visualisoiden asiakkaan suunnitelmien pohjalta tietokoneella esimerkiksi ravintolasisustuksia ja -konsepteja. Belfastin Titanic-museon baari on hänen suunnittelemansa.

Yrittäjä esittelee töitään. Niissä voidaan liikkua kolmeulotteisesti ja tilaajan toiveiden mukaan sisustaa sekä vaihtaa kalusteita tai värityksiä ennen lopullista toteuttamista. 3d-mallin jälki vastaa tarkkuudessaan valokuvaa.

Asiakkaat pysyivät, uusia saa tulla

Hunter uskoo, että hänen osaamiselleen riittää kysyntää.

— Minulla on edelleen paljon asiakassuhteita Pohjois-Irlantiin ja Skotlantiin, ja niiden hoitaminen onnistuu, vaikka yritys toimii täällä. Tottakai kuitenkin toivon saavani asiakkaita Suomesta.

Kolmiulotteisella mallintamisella on käyttöä kaikilla aloilla, ei vain ravintoloissa. Hunter näyttää kuvaa moottoriveneisiin suunnittelemastaan pilssipumpusta.

Hunterit tuntevat paikkakunnalta lähinnä vain Anna-Maijan vanhemmat.

He pohtivat, että yrittäjän asiakkuudet perustuvat usein vanhoihin suhteisiin ja pitkäaikaisiin tuttavuuksiin. Uuden yrittäjän on ensin luotava kontaktit. Suomen kieltä Christopher ei vielä hallitse, mitä hän ei pidä kuitenkaan isona ongelmana.

— Tällä alalla englanti on kuitenkin yleinen käyttökieli.

Jos vastaan tulee suomenkielistä erikoissanastoa, Christopher voi pyytää kotitoimistoon apua perheen opiskelijalta.

Asiakkaat tulevat kangaspakka kainalossa

Thaimaasta Suomeen muuttanut ompelimoyrittäjä Arunee Sapkaeo puolestaan kutsuu tarvittaessa apua sermin takaa, mikäli englannin taito ei riitä.

Joskus nimittäin asiakkaat kertovat vuolaasti Thaimaan matkoistaan, ja Sapkaeo putoaa kielitaidossa – vaan ei palveluasenteessa.

Tarvittaessa hän vaikkapa heti piirtää hahmotelman mekosta asiakkaan tuoman silkkipakan perusteella.

Sapkaeolla on Maaherrankadulla työpiste Luxhammar Oy:n toimiston yhteydessä. Luxhammarin työntekijä Mariia Gutman ehtii toisinaan tulkkaamaan. Luxhammar myy eri puolille maailmaa puun lämpökäsittelyuuneja, ja yhtiön toimitusjohtaja Tero Lallukka on Sapkaeon avopuoliso.

Vankka räätälin kokemus

Suomeen Sapkaeo muutti kesällä 2015, ja yritys on kohta vuoden vanha.

— Joka kuukausi olen saanut lisää tilauksia ja asiakkuuksia, ja pystyn nyt työllistämään itseni, kertoo Sapkaeo.

Alussa vaatteiden korjaaminen työllisti yrittäjää selvästi eniten. Nyt tekeminen painottuu yhä enemmän uusien asujen suunnittelemiseen ja ompelemiseen.

Vesa Vuorela Arunee Sapkaeo sanoo ompelimon antavan työtä jatkuvasti yhä paremmin. Mariia Gutman tunnustaa, ettei hänestä ole räätälin toimeen, mutta kielen ymmärtämisessä voi auttaa.

Sapkaeo toimi Thaimaassa räätälinä 20 vuotta. Hän kertoo, että opettajat muodostivat ison asiakasjoukon. Työtä oli paljon, mutta elannon hankkimiseksi sitä piti myös tottua tekemään paljon.

Suomessa ompelijan työn hän sanoo oleva sesonkiluonteista.

— Sesongin vaihtuessa tulee vetoketjujen vaihdot. Lisäksi on vanhojen tansseja, häitä ja muita juhlia.

— Suomalaiset arvostavat juhlavaatteiden hankkimista.

Uusyrityskeskus neuvoo

Mikkelin seudun uusyrityskeskus Dynamon toimitusjohtaja Heli Tavasti laskee, että uusyrityskeskuksen vuotuisesta asiakaskunnasta 7–8 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia.

— Samassa suhteessa heistä myös yleensä tulee yrittäjiä, kertoo Tavasti.

Dynamon tehtäviin kuuluu alkavien yritysten neuvonta alueella. Dynamo myös sparraa liikeideaa asiakkaan kanssa eli arvioi sen toimivuutta.

Tavastin mukaan joskus ilmenee sellaista pulmaa, että suunniteltu liikeidea on toisenlaisesta toimintaympäristöstä eikä kantaisi Suomessa.

Käyttöpääomaa tarvitaan

Tavasti sanoo, että ulkomaalaistaustaisille yrittäjyyttä suunnitteleville koituu toisinaan yllätyksiä siitä, minkälaisia kustannuksia yrityksen perustamisesta tulee heti toiminnan alussa

— Yrittäjä tarvitsee kuitenkin alkuun käyttöpääomaa ennen kuin kassaan alkaa kertyä tuloja.

— Myös vakuutusmaksut, vuokrat ja vuokravakuudet pitää ottaa huomioon laskelmissa.

Tavastin mukaan maahanmuuttajat synnyttävät yrittäjyyttä lähes kaikille toimialoille. Palvelualat ja ravintolat painottuvat hieman keskimääräistä enemmän.

Suomessa toimivalle edes välttävä kielitaito olisi tarpeen. Toisaalta on yrittäjiä, joiden liikeidea alun alkaen perustuu kansainväliseen toimintaan.

Turvapaikanhakijoista uusia yrittäjiä ei juuri ole tullut. Yritysten perustajat ovat yleensä muualta Euroopasta, Venäjältä ja Aasiasta