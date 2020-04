Puuilo avaa tavaratalon Mikkeliin – Korona ei pysäyttänyt pitkään kypsyteltyä hanketta

Tarjoustavarataloketju Puuilo avaa liikkeen Mikkelin Karikkoon.

Liike sijoittuu samaan kiinteistöön, jossa toimii Lidl. Puuilo on vuokrannut käyttöönsä 2 700 neliötä liikerakennuksen toisesta päädystä. Tiloissa on toiminut aurinkosähköteknologiaa kehittävä Valoe.

Puuilo arvioi tavaratalon avautuvan ennen joulua.

– Olemme kasvuyhtiö, ja meillä on paljon hommaa. Alamme rakentamaan myymälää lokakuun loppupuolella, kertoo toimitusjohtaja Juha Saarela.

Mikkelin Puuilosta tulee ketjun 30. tavaratalo.

Suunnitelma Etelä-Savoon laajentumiseksi on ollut vireillä jonkin aikaa, eikä koronakriisi ole muuttanut aikeita. Yritys katsoo, että vaikka kriisi on ennenkokematon, se on ohimenevä.

Saarelan mukaan yritys on saanut paljon asiakaspalautetta, jossa myymälää on toivottu Mikkeliin.

– Mikkeli on meillä ollut pitkään työn alla, ja vaikeista ajoista huolimatta pidämme kiinni suunnitelmasta. Kauppa on käynyt alkuvuoden aikana hyvin, perustelee Saarela.

Hän katsoo yhtiön tuotevalikoiman olevan sellainen, että se kiinnostaa kaikissa suhdanteissa.

Koko setti tarjolle

Vuonna 1982 perustetulla Puuilolla monenlaisia myymälöitä. Saarela sanoo, että kaikkialla toteutetaan kuitenkin täyden valikoiman tarjonta.

Valikoima sisältää muun muassa rakennustarvikkeet, työkalut, autotarvikkeet, puutarhatarvikkeet, lemmikkiruoat ja -tarvikkeet sekä taloustavarat.

Sijainti ja piharatkaisut saivat Puuilon valitsemaan Karikon myymälän paikaksi.

Mikkelissä tilaa vievälle kaupalle ja sitä edustaville kauppaketjuille on yleisesti markkinoitu uutta kaupungin pohjoispuolista valtatien varren Visulahden kaava-aluetta. Saarela sanoo käyneensä katsomassa tontteja.

– Tässä vaiheessa päädyimme Karikkoon, kun se muutama kuukausi sitten tuli esille.

Visulahden alueelle on Biltema ilmoittanut avaavansa myymälän kahden vuoden kuluttua.

Puuilo avasi helmikuussa uuden myymälän Kotkaan ja maaliskuun lopussa Seinäjoelle. Lisäksi yritys sijoittaa tänä vuonna uusiin tiloihin myymälät Lahdessa ja Oulussa.