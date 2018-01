"Edullisen lainan voi saada myös eteläsavolaiseen kohteeseen" — Sijainti ei yksin ratkaise lainan hintaa Taantuvan asuntokaupan alueella marginaalit kenties pysyvät kohtuullisina, mutta pankki voi kysyä lisävakuuksia. Jaakko Avikainen Sijainnilla on merkitystä, myönnetään paikallisista pankeista. Kuvassa Tupalan omakotitaloja.

Pankit sanovat, että niiden tahto rahoittaa eteläsavolaisia asuntokauppoja on ennallaan, vaikka hintakehitys on lähes kaikkialla maakunnassa laskeva ja markkina taantuu.

Siellä missä asunnoille on vähän ostajia, rahoittajat näkevät yleensä riskin.

Maantieteellisiä riskejä pankit pyrkivät lieventämään edellyttämällä asiakkaalta lisävakuuksia.

Sijainnilla on merkitystä, myönnetään paikallisista pankeista, mutta niissä ei pidetä todennäköisenä esimerkiksi marginaalien voimakasta eriytymistä kasvukeskusten ja syrjäseutujen välillä. Tosin asiakkaan maksukyvyn arviointi on keskeisessä asemassa, ja tällä arvioinnilla on vaikutusta pankin perimään rahan hintaan eli viitekoron päälle maksettavaan marginaaliin.

Kohteen sijainti ei yksin ratkaise lainan hintaa

— Luonnollisesti alueen kiinteistöjen kysynnällä on vaikutusta pankin näkemään riskiin. Kilpailu pitää kuitenkin edelleen huolen siitä, ettei ylihinnoittelu ole mahdollista, sanoo Suur-Savon Osuuspankin vt. toimitusjohtaja Mikko Antikainen.

— Maksukyky ratkaisee ja vaikuttaa hintaan. Marginaaleissa erot eivät silti ole merkittävän suuria esimerkiksi pääkaupunkiseutuun nähden, ja edullisen lainan voi saada myös eteläsavolaiseen kohteeseen.

Hän määrittelee osuuspankin aseman kaksijakoiseksi. Riskienhallintabisnes on se toinen puoli.

— Pankkimme rooli on myös sellainen, että omalla toiminnalla ei haluta kurjistaa maakuntaa. Rahoituksen pitää pelata.

Asuntolainalla luodaan pankkisuhde

Myös Suomenniemen Säästöpankin toimitusjohtaja Jan Korhonen sanoo, että pankkien on oltava hinnoittelussa kilpailukykyisiä.

— Asuntolainoitus pysyy pankkien perusbisneksenä, vaikka ansaintamielessä ei aina välttämättä niin olisi kovan kilpailun vuoksi. Meilläkin se muodostaa taseesta valtaosan, ja lainoituksella luodaan yleensä pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Maakuntien riskit ovat pankin näkökulmasta aavistuksen suurempia kuin ennen, toteaa Korhonen.

Asunnon käypä arvo vakuuskohteena arvioidaan tarkasti varsinkin, jos lainoitettava kohde sijaitsee kauempana keskuksista. Korhonen muistuttaa myös pankkien sääntelyn lisääntyneen ja niille kohdistettujen pääomavaateiden kasvaneen.

Lisävakuuksia on monenlaisia

Korhonen painottaa asiakkaan maksukyvyn ennakointia eli muun muassa työllisyysnäkymää. Ratkaisut ovat aina tapauskohtaisia, ja kokonaisasiakkuutta arvostetaan.

Pankinjohtajat nimeävät toisen asunnon, maavarallisuuden tai säästöt tyypillisiksi lisävakuuksiksi. Myös sukulaisapua annetaan.

Antikainen korostaa, että asiakkaan kanssa on aina käyty keskustelua vakuusasemasta, eivätkä kriteerit hänen mielestään ole oleellisesti kiristyneet.

Normaalisti palkkaa nauttivalle kotitaloudelle asuntorahoitus yleensä järjestyy. Etelä-Savossa kohteet myös ovat keskimääräistä edullisempia, mikä edesauttaa ratkaisujen syntymistä ja usein myös lyhentää laina-aikaa ja keventää kustannuksia.

Kaikilla ei pankin mielestä maksukyky riitä, ja joskus tehdään kielteisiä lainapäätöksiä. Korhosen mukaan kyse on useimmiten ylisuurista koti-investoinneista eikä niinkään kohteen maantieteellisestä sijainnista.

Pitkät laina-ajat ovat vielä poikkeuksia. Antikaisen mukaan yli 25 vuoden laina-aikoja on erittäin vähän.

Maakunta voisi olla vireämpi

Pankkiireilla ei olisi mitään sitä vastaan, että maakunnassa asuntokauppa yltyisi ja sen rinnalla oma liiketoiminta. Pientä huolta on ilmassa, vaikka valtakunnan luottamusmittarit osoittavat kasvusuuntaan.

— Ei lainamarkkina tai pankkien toiminta ole seudun yleisestä kehityksestä irrallinen asia. Tässä kuljetaan käsi kädessä sen kanssa, miten maakunnilla menee, sanoo Korhonen.

Suomenniemen Säästöpankin hän kertoo yltäneen asuntolainoituksessa viime vuonna 12 prosentin kasvuun. Se perustuu pitkälti kaupunkeihin, Mikkelin konttorin ja etenkin Lappeenrannan uuteen konttoriin.

Jutun otsikko ja kuvitus on muutettu kello 9.20.