Kieppi Sawmill Oy lomauttaa osan tuotantolinjansa työntekijöistä – Korona on vaikuttanut viennin vähenemiseen dramaattisesti

Mäntyharjulainen Kieppi Sawmill Oy joutuu lomauttamaan osan työntekijöistään markkinaongelmien vuoksi.

Paikallisjohtaja Jouni Savolaisen mukaan lomautukset koskevat noin kolmasosaa yhtiön työntekijöistä.

Lomautukset ovat kestoltaan alle 90 päivää ja ne ovat osittain alkaneet jo kesäkuun puolivälissä.

Savolaisen mukaan syynä lomautuksiin on koronan aiheuttama vientimarkkinoiden dramaattinen väheneminen, joka on puolestaan johtanut tuotannonrajoituksiin yhtiössä.

– Korona on vaikuttanut moneen markkinaan. Vientiasiakkaat eivät ole valmiita tekemään pitkiä ostosopimuksia, koska he eivät tiedä, mikä on rakennusmateriaalien kysyntä talvella ja ensi vuonna. Se tekee markkinoista lyhytnäköisen, toteaa Savolainen.

Tuotantolinjan työntekijöiden lomautuksiin jouduttiin turvautumaan, koska myymätöntä tavaraa ei pystytä tekemään varastoon.

Heikko vienti vaikuttaa myös raaka-aineiden hintaan

Viennin hidastuminen alkoi näkyä Savolaisen mukaan jo huhtikuusta lähtien.

Tarkoitus on kuitenkin jatkaa tuotantoa syksyllä. — Jouni Savolainen

– On ennustettu, että vientisektori joutuu kohtaamaan tämän (viennin hidastumisen) rankemmin vuoden toisella puoliskolla.

Heikko vienti on vaikuttanut myös tukkiraaka-aineen hintaan alentavasti. Savolaisen mukaan mäntyraaka-aineiden hinnassa on odotettavissa tasaista laskua menekin vähyyden vuoksi.

– Mäntymarkkinoilla on ylitarjontaa enemmän, kuin kuusitavarassa. Me tuotamme mäntytavaraa.

Välttääkseen tappiollisen tuloksen tekemistä Kiepin saha vähentää toistaiseksi tuotantoaan. Tehtaan kesäseisokki alkoi tänä vuonna normaalin heinäkuun sijaan jo kesäkuussa.

– Tarkoitus on kuitenkin jatkaa tuotantoa syksyllä, toteaa Savolainen.

Koronan vuoksi niin ikään konttikuljetusten hinnat ovat nousseet rajusti ja se tekee muun muassa Lähi-itään ja Aasiaan myytävistä sahatavarakaupoista nettihinnoiltaan heikompia, osaltaan jopa tappiollisia.

Kieppi Sawmill Oy:n vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 75 000 kuutiota kuivattua sahatavaraa. Viennin osuus on yli 80 prosenttia.

Kieppi Sawmill Oy:ssä työskentelee yhteensä 35 henkeä.